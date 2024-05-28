Викрадення. Побиття. Тортури. Вимагання.

Вбивства.

Таких історій — не злічити. Але вони рідко стають публічними. Лєс рубят - щєпкі лєтять?

Понад тисяча заяв торік і триста на початок весни — це офіційні дані омбудсмена.

Жодного покараного.

Україна — не Росія. На Росії цього нема.

В нас життя, здоров'я та свобода — монетизовані. Величезна корупційна піраміда, що живе з податку на існування.

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Інша сторона цього всього: інтерв'ю військових, які зізнаються, що знімають форму як тільки приїжджають додому.

Намагаються хоча б з наплечником ходити, щоб їх не лякалися.

Пишуть на картонках обабіч трас, що вони не з ТЦК, аби люди підвезли.

Спочатку боялися людей в формі, а тепер починають ненавидіти.

Це те, що зруйнує країну. Це те, що треба русскім.

Чому не поліція ловить порушників? Що за "доплати" за кожну голову? Чи дійсно набирають відставних мєнтів зі старої міліції зі специфічними методами роботи?

Це все випадково? Чи все ж план такий? Може якраз ціль — знищити довіру до армії.

Почали з відставки Залужного. Тепер вже черга ЗСУ як інституції?

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Одним з мотивів ухвалення закону було прибрати вуличні викрадення та позасудові розправи.

Але пілотний проєкт "бусіфікація", який почався колись в Одесі, накрив всю Україну.

Новий закон не працює — сирий задум, криворуке втілення, на виході мінус.

Держави не завжди програють на фронті. Дуже часто армія стоїть — падає тил.

Російська імперія завоювала Львів та Чернівці, але впала в Петрограді.

Німецький Рейх розгромив русскіх під Нарвою, дійшов майже до Петрограда, отримав багатющу Україну, але впав в Берліні.

Здається, нас ведуть по цьому шляху.

Опозиція.

Незалежні медіа.

Це ті, хто могли б зупинити катастрофу. Але вони залякані або знищені.

Джерело

* Публікується зі збереженням стилю автора

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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