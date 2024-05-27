УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку

Про це повідомляє УП.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок", - зазначила Мусаєва.

Вона додала, що місцезнаходження Дєнкова в ТЦК Білгород-Дністровського з’ясували після того, як батьки головреда ЕП подали заяву в поліцію на розшук.