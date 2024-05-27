УП заявила, що співробітники ТЦК в Одеській області утримують головреда "Економічної правди" близько доби без зв'язку
Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що в Білгород-Дністровському Одеської області співробітники ТЦК близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова без змоги вийти на зв'язок з рідними
Про це повідомляє УП.
"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок", - зазначила Мусаєва.
Вона додала, що місцезнаходження Дєнкова в ТЦК Білгород-Дністровського з’ясували після того, як батьки головреда ЕП подали заяву в поліцію на розшук.
- Раніше стало відомо, що 1 квітня до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Саме він працював над розслідуванням про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, яке вийшло 4 квітня.
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