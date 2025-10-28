Дивний популізм нової ірландської президентки
Коннолі являє собою нетипову для нинішньої Європи ліву модифікацію популізму
У європейському таборі популістів побільшало учасників. В Ірландії на президентських виборах перемогла Кетрін Коннолі, яка засуджувала агресію Росії проти України, але при цьому засуджує збільшення військових витрат у Європі.
Коннолі являє собою нетипову для нинішньої Європи ліву модифікацію популізму.
Читайте також: Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС
Вона і Путіна називає диктатором, і НАТО вважає агресивним блоком, який "розпалює війну". Така модифікація популізму – химерний продукт, в якому замішане та історичне протистояння з Великою Британією, і нейтральний статус країни, і членство в ЄС, і успішне заведення в Ірландію гігантів IT індустрії, які "мало допомагають самим ірландцям".
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
