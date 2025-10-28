У європейському таборі популістів побільшало учасників. В Ірландії на президентських виборах перемогла Кетрін Коннолі, яка засуджувала агресію Росії проти України, але при цьому засуджує збільшення військових витрат у Європі.

Коннолі являє собою нетипову для нинішньої Європи ліву модифікацію популізму.

Вона і Путіна називає диктатором, і НАТО вважає агресивним блоком, який "розпалює війну". Така модифікація популізму – химерний продукт, в якому замішане та історичне протистояння з Великою Британією, і нейтральний статус країни, і членство в ЄС, і успішне заведення в Ірландію гігантів IT індустрії, які "мало допомагають самим ірландцям".

Але як і всякий популізм – лівий популізм — це вікно, через яке завжди можуть вдертися російські наративи. Перевірено від Лісабона до Варшави.

