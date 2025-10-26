Президенткою Ірландії обрано ліву пацифістку Кетрін Конноллі, яка проти членства у НАТО та засуджує збільшення оборонних бюджетів в ЄС

Офіційне оголошення результатів у 43 виборчих округах було здійснено в Дублінському замку ввечері у суботу, 25 жовтня 2025 року, пише газета Irish Times.

"Конноллі отримала 63% голосів, що є найвищим показником з моменту заснування посади президента в 1938 році. Її суперниця Гізер Хамфріс отримала трохи менше 30% голосів, причому 7% голосів отримав Джим Гевін, кандидат від "Фіанна Фейл", - зазначає видання.

Конноллі отримала 914 143 голоси.

За центристку Хамфріс віддали 424 987 голосів.

У правого Гевіна - 103 568 голосів.

Особливістю цих виборів в Ірландії також була історично висока кількість зіпсованих бюлетенів, яка становила 12,9% від загальної кількості або 213 738 голосів.

Населення ж Ірландії, нагадаємо, складає 5 380 000 людей.

68-річна Кетрін Коноллі буде третьою жінкою, обраною президентом після Мері Робінсон у 1990 році та Мері МакАліз у 1997 році.

Клінічний психолог та адвокат з міста Голвея на заході Ірландії потрапила до політики наприкінці 1990-х років, кола була обрана до міської ради від Лейбористської партії у 1999 році. Ще вона обіймала посаду мера Голуея у 2004 році.

Погляди нової президентки Ірландії

Кетрін Конноллі є поборницею подальшої відмови Ірландії від вступу до НАТО, військового нейтралітету країни й визнання Палестини як окремої держави.

"Протягом своєї кар'єри вона голосно висловлювалася щодо питання Палестини та захисту військового нейтралітету Ірландії, а також критикувала використання американськими військовими аеропорту Шеннон", - розповідає Irish Examiner.

Також Конноллі казала, що "хотіла б бачити об’єднану Ірландію" за свого життя, і якщо її оберуть президентом, вона зробить Північну Ірландію місцем свого першого офіційного візиту. Але вона також наголошувала на тому, що, згідно із конституцією Ірландії, єдність Ірландії може бути досягнута лише мирними засобами та за згодою виборців в обох частинах острова, характеризує політикиню BBC.

Подорож до Асада й співпраця з ультралівими і проросійськими силами

Політична еволюція Конноллі відображає складні стосунки Ірландії з міжнародними справами. Спочатку вона була активною в Лейбористській партії, але пізніше прагнула незалежності, успішно отримавши місце парламенті Ірландії у 2016 році. Її шлях змінився радикально, коли вона об'єдналася з троцькістськими групами та ультралівими організаціями, описує політичну еволюцію новообраної ірландської президентки портал NewsDay.

"Її суперечливі позиції щодо зовнішньої політики стали очевидними під час поїздки до Сирії у 2018 році, куди вона вирушила разом разом з ультралівими політиками, щоб зустрітися з представниками режиму Башара Асада. Цей візит відбувся до остаточного падіння диктатора, що підкреслило її готовність взаємодіяти з авторитарними лідерами. Згодом, у 2023 році, вона співпрацювала з проросійськими активістами, що викликало питання щодо її оцінки міжнародних конфліктів", - йдеться у публікації.

Окрім того, підтримка нею Клер Дейлі, яку називають відомою троцькісткою та симпатиком Путіна, під час нещодавніх виборів до Європейського парламенту ще більше зміцнила її позиції на політичному маргінесі. "Ці асоціації створили складний наратив навколо її президентської кампанії, поєднуючи антиістеблішментські настрої з суперечливими міжнародними союзами", - робить висновок NewsDay.

Що Конноллі каже про російсько-українську війну

Засуджує збільшення оборонних витрат Європи, виклане занепокоєнням у зв'язку з російською агресією проти України. На її думку, ситуація в Європі зараз нагадує мілітаризацію 1930-их років.

"Звичайно, різні європейські договори забороняють, щоб бюджет ЄС спрямовувався на військово-промисловий комплекс. Тож вони використовують перекручені формулювання, щоб сказати, що це спрямовано на продукцію, на продуктивність", - заявила Конноллі на зустрічі з виборцями місяць тому, 25 вересня 2025 року.

"Німеччина відроджує свою економіку через військово-промисловий комплекс. Ми можемо втратити все, приєднавшись до великих гравців і сказавши, що війна - це рішення. Війна - це не рішення", - цитує її тодішній виступ Irish Times.

Під час запитань і відповідей жінка, яка назвала себе прихильницею лейбористів, сказала Конноллі, що порівнювати нинішню ситуацію в Європі з 1930-ми роками "абсолютно нещиро". "Росія вдерлася в Україну. Вона вчинила різанину людей, вона викликала переселила біженців по всій країні. Це не зупиниться", - сказала опонентка Конноллі.

"Німеччина та інші країни, які стикаються з російською загрозою, захищають свій народ", - додала вона.

Інший чоловік сказав, що Конноллі "недостатньо рішуче" засуджує російське вторгнення до України.

Вона відповіла: "Я жодного разу не була двозначною у своєму засудженні вторгнення Росії до України. Я ніколи, ніколи не вагалася. Я казала, що нейтральна країна, така як наша, повинна викривати зловживання владою будь-ким – як Росією, так і Америкою".

"Ви закликатимете до виведення російських збройних сил (з України - ред.)?" - запитали у неї.

"Повинно бути негайне припинення вогню та переговори України та Росії. Те саме стосується Палестини та Ізраїлю", - такою була відповідь Коннолі.

"Війна має бути припинена. Військово-промисловий комплекс - це не шлях до миру. Мільярди йдуть на зростання бідності та зниження безпеки світу", - підсумувала політикиня.