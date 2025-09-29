"Велика Британія, судячи з усього, вже перебуває у стані війни з Росією", — каже колишня очільниця британської контррозвідки MI5 в сьогоднішньому інтерв’ю Guardian.

Звісно, війна, яку бачать британські спецслужби у своїй країні, відрізняється від того, що бачить кожен мешканець України з вікна. Але те, що все рухається до справжньої великої війни в Європі, — з цим сперечатися важко.

У розумінні Путіна війна — це єдина форма існування Росії. Жити нормальним мирним життям йому нудно, "хочеться двіжухи". Тому за весь час його перебування у владі ми бачимо поступову ескалацію.

Спочатку була друга чеченська війна. Вона розпочалася з організованих російськими спецслужбами вибухів у Москві та інших містах. Цієї "воєнної інʼєкції" для суспільства вистачило на якийсь час. Коли ефект спав — з’явилася "маленька війна" в Грузії. Далі за нею — "Крим у рідну гавань" і "іхтамнєти" на Донеччині й Луганщині. Коли патріотичний великоросійський угар знову спадів — почалася "СВО в Україні" — ще одна "війна на три дні".

В результаті"триденна СВО" провалилася — Україна зберегла незалежність. Тоді Путін перейшов до нової фази — війни на виснаження. Це війна без чіткої воєнної логіки, адже ресурсів для захоплення Одеси, Києва, Харкова чи Сум у росіян явно недостатньо — і вони це розуміють. Тобто зараз вони просто вбивають заради вбивств, розраховуючи на диво — наприклад, на прихід до влади в Україні проросійських сил, які перетворять країну на "дружню" (типу Білорусі). Читайте також: США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей

Кожного разу, коли в російському суспільстві спадає патріотичний запал, Путін вигадує нову форму воєнної ескалації. Але станом на 2025 рік все, що можна було зробити в Україні у воєнному сенсі, уже зроблено. Залишилися лише ядерні удари — які, зрозуміло, не створять "дружню Україну", але матимуть неприйнятні політичні та військові наслідки для самого Путіна.

Через кризу ідей Москва дивиться за західні кордони. Дрони по всій Європі — від Польщі до Скандинавії, військові літаки в повітряному просторі НАТО, кібератаки на інфраструктуру, вибухи, отруєння, вбивства — усе це частина однієї п’єси.

Тому керівники розвідок і військові практично в усіх країнах ЄС прямо говорять про ризик великої війни в Європі. Різниця лише в термінах: хтось стверджує, що війна вже почалася, хтось очікує, що вона почнеться через пару років. Але те, що війна в Європі практично неминуча — це очевидно багатьом. І майже єдиний спосіб, як європейці можуть уникнути війни на своїй території, — це зупинити Путіна зараз, в Україні.