Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою
Кожного разу, коли в російському суспільстві спадає патріотичний запал, Путін вигадує нову форму воєнної ескалації
"Велика Британія, судячи з усього, вже перебуває у стані війни з Росією", — каже колишня очільниця британської контррозвідки MI5 в сьогоднішньому інтерв’ю Guardian.
Звісно, війна, яку бачать британські спецслужби у своїй країні, відрізняється від того, що бачить кожен мешканець України з вікна. Але те, що все рухається до справжньої великої війни в Європі, — з цим сперечатися важко.
У розумінні Путіна війна — це єдина форма існування Росії. Жити нормальним мирним життям йому нудно, "хочеться двіжухи". Тому за весь час його перебування у владі ми бачимо поступову ескалацію.
Спочатку була друга чеченська війна. Вона розпочалася з організованих російськими спецслужбами вибухів у Москві та інших містах. Цієї "воєнної інʼєкції" для суспільства вистачило на якийсь час. Коли ефект спав — з’явилася "маленька війна" в Грузії. Далі за нею — "Крим у рідну гавань" і "іхтамнєти" на Донеччині й Луганщині. Коли патріотичний великоросійський угар знову спадів — почалася "СВО в Україні" — ще одна "війна на три дні".
В результаті"триденна СВО" провалилася — Україна зберегла незалежність. Тоді Путін перейшов до нової фази — війни на виснаження. Це війна без чіткої воєнної логіки, адже ресурсів для захоплення Одеси, Києва, Харкова чи Сум у росіян явно недостатньо — і вони це розуміють. Тобто зараз вони просто вбивають заради вбивств, розраховуючи на диво — наприклад, на прихід до влади в Україні проросійських сил, які перетворять країну на "дружню" (типу Білорусі).
Читайте також: США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
Кожного разу, коли в російському суспільстві спадає патріотичний запал, Путін вигадує нову форму воєнної ескалації. Але станом на 2025 рік все, що можна було зробити в Україні у воєнному сенсі, уже зроблено. Залишилися лише ядерні удари — які, зрозуміло, не створять "дружню Україну", але матимуть неприйнятні політичні та військові наслідки для самого Путіна.
Через кризу ідей Москва дивиться за західні кордони. Дрони по всій Європі — від Польщі до Скандинавії, військові літаки в повітряному просторі НАТО, кібератаки на інфраструктуру, вибухи, отруєння, вбивства — усе це частина однієї п’єси.
Тому керівники розвідок і військові практично в усіх країнах ЄС прямо говорять про ризик великої війни в Європі. Різниця лише в термінах: хтось стверджує, що війна вже почалася, хтось очікує, що вона почнеться через пару років. Але те, що війна в Європі практично неминуча — це очевидно багатьом.
І майже єдиний спосіб, як європейці можуть уникнути війни на своїй території, — це зупинити Путіна зараз, в Україні.
Для Путіна неминучість конфронтації із Заходом давно є аксіомою. Питання лише в часі. Внутрішні проблеми у поєднанні з величезною армією, військово-промисловим потенціалом, бойовим досвідом і вірою в слабкість західних лідерів штовхають його діяти швидко. Значно швидше, ніж діють деякі західні політики, які все хочуть дозволити собі заспокоїтися.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе