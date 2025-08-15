2. Очільник ГУР МОУ генерал-лейтенант Буданов здійснив перевірку позицій та боєготовності бійців "Спецпідрозділу Тимура", які знаходяться на о. Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі . Ця інспекційна поїздка підтвердила, що акваторія Чорного моря перебуває під контролем СОУ.

1. " РЖД начали сокращать доплаты сотрудникам, называя это оптимизацией… В начале августа РЖД отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия денег на зарплаты и коллапса перевозок ".

Отже, зусилля Сил оборони України по нищенню залізничних підстанцій дають свої плоди – колапс перевезень, а ще й полювання за вантажними потягами ворога, якій везуть техніку, боєзапас та пальне РОВ.

А статус-кво в Чорному морі СОУ зберігають з середини липня 2023 року . Для тих хто не пам’ятає, нагадаю, що 23 місяці тому, 11 вересня 2023 року спецназ ГУР провів спецоперацію, внаслідок якої російська присутність на видобувних платформах у Чорному морі була знищена.

Агресор нічого не може вдіяти, щоб змінити домінування СОУ на морі. Щобільше, "Magura" стали загрозою не тільки для флотських сил ворога, але й для його авіації. Спроби ворога повернути контроль над газовидобувними платформами завжди завершувались його винищенням на них.

Контроль Україною акваторії Чорного моря посилює переговорні позиції України на дипломатичній арені, де Київ змушений протидіяти не тільки агресору, але і його посіпакам з Будапешту, Братислави та й самого Вашингтона.

P.S. Незабаром українські морські безпілотні системи, на додаток до "Magura" та "Sea Baby" поповняться сімейством "Barracuda", які допоможуть винищити рештки флотського угруповання агресора на морі. Сподіваюсь? Меган Моббс розʼяснить Трампові через Xwitter, що його висловлювання щодо 1000 миль України в океані є маячнею, а правдою є те, що країна без флоту загнала російський флот в протилежний кут Чорного моря.

Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

