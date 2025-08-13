Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Донбас важливіший за Аляску
OPINION

Донбас важливіший за Аляску

Марина Данилюк-Ярмолаєва
13 серпня, 2025 середа
18:04
Погляд

Долю України вирішуватимуть не посиденьки на Алясці, а те, чи зможемо ми втримати Донбас

Зміст

Останніми днями у відкритому доступі почали зʼявлятися тривожні карти — російським окупаційним військам вдалося двома "язиками" просунутись під Добропіллям. Хоча у телемарафоні про це не говорили, а речники заради нових погонів обіцяли, що "все під контролем", — цей прорив був проблемою, яка назрівала вже понад пів року. Основна причина — недостатня кількість ресурсів та резервів для оборони в українських військових.

Що більше — хаос і бардак, коли у воюючій країні намагаються знищити антикорупційну інфраструктуру, а потім дорікають студентам за те, що вони ставили гострі питання на зустрічі, яка мала б відбілити репутацію Банкової. 

Путін їде на Аляску аж ніяк не миритися — він планує і далі затягувати час та відкидати санкції, які донедавна обіцяв Дональд Трамп. 

Бо цей тиран бачитиме, що може просочуватися на українську землю бодай на сантиметр, і він буде це робити. І ні під жодним приводом не зупиниться. Саме тому так люто кидають бомби на херсонські маршрутки, підпалюють будівлі навколо Запорізької АЕС та шматують прифронтові громади. Заради цього Путін поїде хоч на військову базу в Анкоридж, хоч у приватну баню на дачу Трампа. Чого не зробиш, якщо дуже хочеш показати картинку виходу з багаторічної міжнародної ізоляції та розбити таку-сяку єдність.

Читайте також: Пастки Аляски

Поки іноземні ЗМІ розписували сценарії, як можна поміняти якісь українські окуповані території на вихід наших військових із Донбасу, Зеленський вперше за довгий час дав притомну і слушну заяву. І звучить вона так: "Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську області. І не тільки. Також на Харків. Зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це близько 30% всієї Донецької області (розмір неокупованої території, – ред.), і це плацдарм для нової агресії". 

Тож поки ми не зупинимо прорив фронту саме на Донбасі, Путін не зупиниться. Нога російського солдата буде перти вперед, як би там росіяни не плазували перед Трампом на Алясці. 

Понад те — за усіма розкладами серпень може бути одним із найтяжчих місяців нинішньої війни. Тож скоріше на День незалежності прилетить пару сотень шахедів та ракет, аніж 15 серпня російська армія повантажиться у вантажівки й зникне геть із наших земель. 

Так трапилось, що Донбас став основним театром вирішальної битви за те, хто залишиться жити на землі далі, український народ чи вінегрет під назвою "российский народ". Він нам болить, він став раною, яка не заживає — глобально і персонально для тих, хто втратив свою дорогу людину в Маріуполі, під Бахмутом та в Покровську. 

Пошарпані терикони Донбасу — це та валіза, яку тяжко нести, але і викинути не можна. Бо лише уявімо, як Росія може використати лінію укріплень і промзони для запуску дронів та ракет вглиб неокупованих територій. Додамо, що для військової інфраструктури ще з часів АТО в Краматорсько-Словʼянській агломерації є і цистерни для палива, і місце під аеродром, і підземні ходи. Тому Путіну не потрібен Донбас — йому потрібні ці укріплення для нової загарбницької фази війни

Читайте також: Про нову спробу відновити роман Трамп — Путін

І наостанок. Замороження силою дипломатії наразі не буде. Поки США остаточно дотре питання розподілу світу з Китаєм — це ще добрі пів року. Навіть якщо Трамп таки знайде ключик дістатись до російських ресурсів заради надприбутків — це кілька місяців часу. Логічно, що всі ці довгі дні фронт не стоятиме на одному місці. 

Війни розмовами не виграються — де б вони не були: на курортах, на військових базах, у Стамбулі та Анкориджі. 

Чим більше ви абстрагуєтесь від війни — тим швидше ця війна до вас прийде. Чим більше ви вірите, що Трамп та Путін домовляться, а тобі можна буде поїхати на концерт російськомовного репера Макса Коржа у Варшаву, аби влитися у "русскій мир", — це провал. Війна дістане кожного. 

Питання, де буде плацдарм для нового етапу. І чи будуть такі привітні умови для українців, як були у 2022-му, у будь-якій країні на Заході. Бо, як показує час, лузерів не люблять. Та й українця відрізняє не паспорт, а відповідь на питання: "А що ти сам зробив для своєї держави?"

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Донбас
російська армія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Автор Дар'я Тарасова
12 серпня, 2025 вiвторок
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Київ
+18.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
08:00
OPINION
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ
07:59
Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.
07:55
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
07:06
екстренка
Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу
06:12
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
05:31
Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
00:41
Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
00:26
Суперкубок УЄФА
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
2025, середа
13 серпня
23:45
Ексклюзив
Юрій Луценко
Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко
23:37
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
23:06
санкції США
США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці
23:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян
22:42
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я
22:31
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters
22:24
Ексклюзив
Юрій Луценко
У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
21:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
21:10
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
20:47
україна німеччина
Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
20:42
Арешт
Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова
20:33
Ексклюзив
Ігор Циганик
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська
20:24
Аналітика
Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо
20:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios
20:11
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
20:00
OPINION
Спроба конспірології. Зустріч на Алясці як ідентифікація Путіна
19:37
пенсія
Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
19:28
Скотт Бессент
Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
19:25
Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа
19:20
Кабмін
Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів
19:09
Данило Гетманцев
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
19:04
Оновлено
Зеленський Мерц
Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
18:46
Цікаві варіанти використання старого смартфона
У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp
18:39
Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський у Берліні обговорив з Мерцом зміцнення української ППО й участь Німеччини в ініціативі PURL
18:35
швидка
Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН
18:30
Ексклюзив
поліграф
Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
18:25
Ексклюзив
російські війська
Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі
18:18
Аналітика
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
18:00
Оновлено
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV