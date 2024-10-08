Єдине, що дійсно важливе, — це ті люди, які нас боронять
У мене складається враження, що є намагання вибудувати для тиловиків якусь стіну, через яку б не пробивався дійсний досвід і переживання людей, що безпосередньо перебувають у війні
І прояви цього ми зараз кругом спостерігаємо. Це і дискусії, чи етично показувати фото жертв війни, чи не занадто травматично. І розповіді, як обмежені ресурси країни треба марнувати на тих, кого ще треба переконувати бути громадянами.
Я навіть думаю, що більшість цих речей люди роблять не з руйнівною метою, а ніби як з хорошими намірами. Але упускають з уваги, що результати можуть бути руйнівні.
Тому що єдине, що дійсно важливе, — це ті люди, які нас боронять. Їхній душевний комфорт і їхні потреби першочергові. І докладати зусиль треба, щоб саме вони не втрачали мотивацію й відчували підтримку.
І головне, щоб саме вони не вважали, ніби суспільству на них і їхній досвід байдуже, бо це суспільство більше переймається як захиститися від страшного, боїться психічної травми, чи думає, як щось там забезпечити втікачам за кордон. Тому що коли таке враження у наших захисників виникне, то вони можуть вирішити, що не варто нас захищати.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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