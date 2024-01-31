Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
OPINION

FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова

Віталій Портников
31 січня, 2024 середа
10:47
Погляд Віталій Портников

Видання The Financial Times наполягає на тому, що президент України Володимир Зеленський готується відправити у відставку головнокомандувача Збройними силами України генерала Валерія Залужного і вже провів із ним відповідну бесіду, пропонуючи генералу посаду радника президента й наполягаючи на тому, що навіть якщо Залужний не погодиться, він все одно буде усунутий з посади очільника ЗСУ

Я абсолютно свідомо не коментував цієї інформації, яка в останні дні, можна сказати, години з'явилася в українському інформаційному просторі. Інформацію, яку викладали українські блогери, до яких частина аудиторії могла мати питання, з яких саме джерел вони отримують це повідомлення про зустріч президента України й головнокомандувача Збройними силами, та якою інформацією керуються, коли повідомляють такі резонансні факти своїй аудиторії.

Однак, ми з вами якось погоджуємося, що журналісти західних видань, просто так працює преса у цивілізованому світі, мають верифіковані джерела інформації й таким чином ті факти, які вони викладають принаймні варті уваги. Утім я не вбачаю великої сенсаційності у повідомлення видання The Financial Times. Про те, що між президентом України й головнокомандувачем Збройними Силами непрості взаємини, говорять вже кілька місяців поспіль. Про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має набагато більш серйозну громадську підтримку, ніж президент України Володимир Зеленський, також широко відомо, зокрема з соціологічних опитувань останніх місяців. Про те, що Володимир Зеленський вкрай уважно дивиться за результатами таких опитувань і за тим, хто з політичних конкурентів, навіть ймовірних, мають більшу довіру українського суспільства, ніж сам чинний президент, також відомо давно. Це не новина воєнних років, а можна сказати, інформація усієї кар'єри Володимира Зеленського, як телевізійного шоумена, так і очільника Української держави. Про те, що в Офісі президента можуть вважати, що така довіра до Залужного може зменшитися, тільки якщо він залишить посаду головнокомандувача Збройних Сил України, також давно вже говорилися на різних рівнях інформованості. Про те, що це буде серйозна особиста помилка президента України Володимира Зеленського та колективна помилка його оточення, також говорив багато хто і я також.

Я, до речі, підкреслюю, що не збираюся висловлюватися з приводу права президента України призначити нового головнокомандувача Збройними Силами України - це конституційне право Володимира Зеленського. Я також не збирався висловлюватися щодо ефективності того чи іншого українського генерала на посаді головнокомандувача ЗСУ - це питання до воєнних експертів, я б навіть сказав, до воєнних істориків, які за роки після того, як закінчиться війна між Росією України, а ми розуміємо, що попереду ще роки й роки тяжких випробувань, дадуть оцінку тому, що відбувалося у непрості воєнні роки виходячи насамперед з остаточних результатів цієї війни, її етапів і того, хто буде остаточним переможцем у цьому двобої - Російська Федерація чи Україна. Адже ми розуміємо, що у такій війні може бути будь-який результат, і питання самого існування Української держави та перебування тих, хто вважає себе українцем на її території - це зовсім не вирішене питання з огляду на те, що президент Росії Володимир Путін, його оточення і народ зайняті так званим "остаточним розв'язанням українського питання" та готові заплатити будь-яку ціну, щоб їхні цілі втілилися у життя. Це має розуміти кожен хто живе сьогодні на території України.

Все тільки починається! Ще головних подій цієї війни не було.

Саме тому я завжди вважав, що в інтересах президента, української політичної підприємницької еліти, цієї частини українського народу, яка обрала собі перебування на території України в час найбільш серйозних екзистенційних випробувань для українців використовувати цю велику довіру до Валерія Залужного з метою посилення хоча б психологічного потенціалу українців, з огляду на ті випробування, які відкриваються перед нашими очима у найближчі тяжкі місяці, роки, а може і декади безперервних воєнних випробувань.

Звичайно, можна аналізувати ситуацію не з реалістичної точки зору, а з політично-електоральної навіть не усвідомлюючи, що обрій виборів президента і парламенту України дуже далекий з огляду на можливості багаторічної виснажливої чорної війни Росії проти ненависної Володимиру Путіну та його нації - України.

Довіра - це величезний капітал в умовах, коли мова йде про екзистенційний конфлікт двох сусідніх народів, кожний з яких вважає територію за яку йде боротьба своєю.

Треба усвідомити, що і довіра до Валерія Залужного нікуди не зникне, навіть якщо уявити, що він буде усунутий з посади головнокомандувача Збройними Силами України, бо будь-який інший очільник буде, так би мовити, сприйматися через призму Залужного. Навіть, якщо він буде досягати успіхів на наступних етапах цієї непростої війни, багато хто буде говорити: от якби Залужний очолював Збройні Сили, успіхів було б набагато більше і вони були б масштабнішими, ніж зараз.

А якщо Збройні Сили України під керівництвом нового командувача будуть зазнавати поразок чи політичне керівництво країни буде йти на компроміси із російським політичним керівництвом (ймовірність таких компромісів, як ми з вами всі реалістично розуміємо, зовсім не є виключеною, бо попереду, як я вже казав, роки випробувань), то тоді всі будуть казати: якби Залужний очолював ЗСУ, не було б таких поразок, не було б таких компромісів.

Залужний вже зайняв в українській національній психології те місце, яке за великим рахунком у 2019 році з іншою програмою довіри, з програмою закінчення війни, можливості простим людям керувати країною, швидкого покращення життя, "Великого будівництва" і "Великої реставрації" зайняв телевізійний актор Володимир Зеленський.

Однак, як я вже говорив, навіть у ті роки з точки зору української свідомості, яка тут досить серйозно відрізняється від російської, таке місце не можна займати довго. Уже напередодні великої війни рейтинг чинного президента почав стрімко зменшуватися, і стало очевидним, що ця зацікавленість у постаті Володимира Зеленського зникає у широких колах українського суспільства. Його популярність, як це не парадоксально звучить була врятована саме цією великою та жахливою війною, у яку він до останньої хвилини, як ми тепер бачимо і розуміємо, не вірив і до якої політичне керівництво країни, м'яко кажучи, не готувалось.

Але і тут попри ту велику довіру, яка в українського суспільства була до очільника держави насамперед як представника інституції країни, що бореться за своє існування, і тут починається українська програма - пошук нової постаті, яка буде задовольняти українське прагнення до знаходження людини, яка втілить в собі національне очікування. Так було завжди, так буде й у майбутньому. Зараз це місце в українському серці, я б сказав, абсолютно очевидно зайняв Валерій Залужний. Ми розуміємо, що якби, скажімо, в четвер були президентські вибори, генерал виграв би ці вибори з будь-яким конкурентом.

Ситуація звичайно може змінюватися, однак треба усвідомлювати, що навряд тим, хто керує країною у воєнні роки з політиків вдасться знову зайняти таке місце в українському розумінні "постаті рятівника" враховуючи все те, що відбувалося та все те, що ще відбудеться.

Тому цим людям, знову таки, потрібно думати не про збереження на верхівці влади, що є абсолютно нереалістичним в повоєнні роки, а про те, як використати капітал довіри до головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного для збереження національної єдності й готовності українців до тривалого протистояння російській агресії.

Це і є головна задача української держави й українського народу на 20-ті, а може, і на 30-ті роки XXI сторіччя, роки війни, конфлікту і випробувань. Такими будуть ці роки в не простій українській історії й чим більш серйозно ми зможемо використати капітал довіри, тим більшою буде можливість скоротити термін воєнних випробувань для українського народу й Української держави. Однак про це ви не прочитаєте на шпальтах The Financial Times.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
політика
Президент України
ЗСУ
Війна з Росією
Володимир Зеленський
Віталій Портников
Колонка Віталія Портникова
Валерій Залужний
Читайте також:
Нафтобаза у Калузі РФ
30 січня, 2024 вiвторок
Росіяни заявили про атаку 21 безпілотника на 4 регіони РФ та Крим: ЗМІ пишуть про падіння БПЛА на територію нафтобази у Калузі
ЗСУ, мобілізація
30 січня, 2024 вiвторок
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Віктор Орбан
30 січня, 2024 вiвторок
Орбан назвав умову, за якої готовий розблокувати 50 млрд євро для України
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.66
    Купівля 37.66
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон
11:18
Абрамович
Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича
11:17
Законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" в нинішньому вигляді може бути використаний для згортання свободи й демократії в Україні, – заява
11:08
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
"Сектор охорони здоров'я є одним із найбільш постраждалих": Україна розповіла у ВООЗ про наслідки російської агресії
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія стане васалом Китаю, коли Україна отримає гроші Абрамовича, та що сталося між Зеленським й Залужним. Акценти світових ЗМІ 31 січня
10:58
вибух у Шевченківському суді Києва
Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох співробітників слідчого ізолятора
10:56
Оновлено
Покровськ
Окупанти ввечері 30 січня вдарили по багатоповерхівках Покровська: 6 поранених
10:54
Радослав Сікорський
Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
10:53
На фото: Джей Ло у кліпі, знятому українкою Таню Муіньо
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для реміксу Дженніфер Лопес і Latto на Can't Get Enough
10:48
Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно
10:43
Завод окупантів в Криму
Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі
10:42
Ексклюзив
Карта. Заставочна_3101
Карта бойових дій за період  24-31 січня: Авдіївка під загрозою, росіяни завдають кинджальні удари по всьому фронту
10:33
Ексклюзив
Карта Бахмут 16.01.24
Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ
10:32
кібератака
В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів
10:29
Оновлено
Атака БПЛА на Санкт-Петербург
Безпілотник ГУР вночі атакував Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:18
міна, розмінування
Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
10:14
Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:03
Імран Хан
Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення
10:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Як би мала виглядати справедлива мобілізація
09:55
Ексклюзив
ЗСУ
Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА
09:53
На фото: Ліза Углач з проєкту "Структура щастя"
Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування
09:50
Естонія
Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі
09:45
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон відреагував на чутки про звільнення Залужного: "Внутрішні справи України"
09:35
Шмигаль
Шмигаль заявив, що вперше в історії Україна проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку
09:07
Херсон
Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік
08:58
Михайло Радуцький
У Верховній Раді зареєстрували проєкт, який дозволить зберігати репродуктивні клітини загиблих військових
08:54
Оновлено
Росія вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини
08:36
вибори
На окупованій Луганщині до прихованої агітації на "президентських виборах" планують залучити близько 2 тис. людей, - ОВА
08:30
У КНДР заявили про запуск крилатої ракети, яка може нести ядерну зброю
08:27
Ексклюзив
Будинок із годинником/Маріуполь
Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - депутат міськради Забавін про цинізм окупантів
08:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
08:04
Оновлено
втрати окупантів
Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини, - Генштаб
07:58
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
07:53
Миколаївщина
Ворог атакував вночі склади одного з підприємств на Миколаївщині: постраждав охоронець
07:42
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Американські війська знищили протикорабельну крилату ракету хуситів у Червоному морі
07:27
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на регіон, який межує з країнами Балтії
07:20
Оновлено
Крилаті бомби GLSDB
У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає керовані бомби GLSDB
07:10
Радослав Сікорський
Російські "Іскандери" загрожують Берліну, як Варшаві - танки, - очільник МЗС Польщі Сікорський
07:03
Столтенберг і конгресмени США
Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV