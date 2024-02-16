Важливо зараз зрозуміти: чому?

У цих справах, які зараз слухаються в судах, може народитися судова практика, яка стане дуже болючою, бо далі впливатиме на всі такі справи.

СБУ у коментарі громадській ініціативі "Голка", твердить, що у справі екссудді Верховного Суду Богдана Львова зробила все можливе. Журналісти-розслідувачі "Схем" це підтверджують. Є ще одна справа, яка стосується ексречниці Мін’юсту Марини Прилуцької.

У першій інстанції була дуже дивною поведінка голови Верховного Суду Станіслава Кравченка, який напередодні засідання заявив, що його колегу Львова звільнили, бо це було особисте рішення тогочасного голови Верховного Суду Князєва. Це повне знецінення зробленого суддями Верховного Суду, зокрема Іваном Міщенком, Оленою Кібнеко та Віктором Пророком. Про це раніше писали.

Кравченко взагалі сказав, що ще подумають, чи буде апеляція, якщо Львова поновлять рішенням суду першої інстанції. Етика, яка має бути в суддів, що коментують справи, які слухаються, тут і поряд не стояла. На цьому наголошує очільник Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Але ситуацію вдалося переламати. Після розголосу апеляцію по Львову таки подали. Вже призначили навіть трійку суддів, які слухатимуть справу. Ніби у Верховному Суді розпогодилося. І поки зради тут нема. Але слідкувати за справою треба.

Служба Божа твердить, що з цими справами є проблема, бо такі, як Львов, свій паспорт РФ не принесуть в засідання як доказ, а дипломатичних зв'язків у нас з Росією давно нема. Та й, як їм вірити? Вони ж будуть покривати кожного свого агента.

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Законотворці погоджуються, що треба думати, як це вирішувати. Про це каже народний депутат Роман Бабій ("Розумна політика").Але є застереження, що розширення повноважень для Служби безпеки може далі негативно вплинути на незалежність суду та й на кожного з нас. На цьому наголошує народна депутатка Соломія Бобровська ("Голос").

Питання без відповіді залишається до Офісу Президента та Володимира Зеленського. Хотілося б почути, чому у випадку із Медведчуком, Деркачем у нас все чудово. Їх позбавили українського громадянства, бо виявили, що мають подвійне. А от по судді Львову ситуація інша. Депутатка Київради Аліна Михайлова ("Голос"), яка пішла на фронт захищати країну, подала петицію десь півтора року тому, аби Львова позбавили громадянства. Голоси зібрали. Але Львов досі громадянин України, і за наявності російського громадянства поновлюється на посаді судді Верховного Суду.

Але тут ще й варто нагадати, що у нас в місцевих радах залишаються представники заборонених партій. І спікер Руслан Стефанчук понад рік не виносить ніяк в порядок денний відповідний урядовий законопроєкт. Це при тому, що він отримав звернення від понад 150 нардепів.

Наразі хороші новини в нас тільки щодо ФСБ у рясах. Повільно, але впевнено законопроєкт у комітеті готують на друге читання.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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