Безумовно, це повинно статися, якщо у світових політичних лідерів залишилося хоча б краплина людської гідності, а не тільки комерційні та глобальні розрахунки. На жаль, про участь у терористичному захоплені Запорізької АЕС, як головної причини ядерної небезпеки жодного слова досі не сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Як я й раніше передбачав, що надзвичайно поблажлива позиція цього пана до ядерного тероризму РФ пояснюється тим, що Гроссі домовився із Москвою за сприяння Пекіну на висунення своєї кандидатури на пост Генсека ООН в обмін на потурання рашистським акціям на ЗАЕС.

Так воно й сталося. Буквально декілька днів тому він оголосив про висунення своєї кандидатури на вказану посаду, щоб замінити чинного голову ООН Антоніу Гутерреша у 2027 р. Дуже цікавим є те, що роботу пана Гроссі також почали активно хвалити представники США.

Правозахисна організація Truth Hounds задокументувала систематичні викрадення, катування та примус до співпраці працівників Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі, до чого безпосередньо залучена російська державна корпорація "Росатом".

"Truth Hounds задокументувала численні випадки викрадень і подальших тортур. У всіх цих випадках людей допитували у спеціальних кімнатах. Метою могла бути, зокрема, примус людини підписати контракт із російською державною атомною корпорацією "Росатом" або здобуття певної інформації", - зазначив юридичний радник Truth Hounds Юрій Угрин. За його словами, організація зафіксувала щонайменше 226 випадків затримань жителів Енергодара з подальшими катуваннями, серед яких щонайменше 78 епізодів стосувалися саме персоналу ЗАЕС. Особливу роль відігравав тут "Росатом" та його представники.

Загалом у доповіді "Захоплення влади: участь "Росатому" в окупації, тортурах та порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС" досліджуються участь "Росатому" у налагодженні та підтримці окупаційного режиму, незаконні затримання й тортури цивільних, зокрема працівників ЗАЕС, військова присутність на станції та пов’язані з цим порушення ядерної безпеки, а також серйозні порушення міжнародного гуманітарного права – включно з воєнними злочинами та злочинами проти людяності.