Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна
OPINION

Гроссі хоче стати генсеком ООН за сприяння Москви та Пекіна

Володимир Омельченко
30 вересня, 2025 вiвторок
16:03
Погляд

Росатом — компанія-терорист. Тому заслуговує на відповідний статус на міжнародній арені

Зміст

Безумовно, це повинно статися, якщо у світових політичних лідерів залишилося хоча б краплина людської гідності, а не тільки комерційні та глобальні розрахунки.  На жаль, про участь у терористичному захоплені Запорізької АЕС, як головної причини ядерної небезпеки жодного слова досі не сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. 

Як я й раніше передбачав, що надзвичайно поблажлива позиція цього пана до ядерного тероризму РФ пояснюється тим, що Гроссі домовився із Москвою за сприяння Пекіну на висунення своєї кандидатури на пост Генсека ООН в обмін на потурання рашистським акціям на ЗАЕС

Так воно й сталося. Буквально декілька днів тому він оголосив про висунення  своєї кандидатури на вказану посаду, щоб замінити чинного голову ООН Антоніу Гутерреша у 2027 р. Дуже цікавим є те, що роботу пана Гроссі також почали активно хвалити представники США.             

Правозахисна організація Truth Hounds задокументувала систематичні викрадення, катування та примус до співпраці працівників Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі, до чого безпосередньо залучена російська державна корпорація "Росатом".

Читайте також: На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут, окупанти навмисне не відновлюють електропостачання, — Енергоатом

"Truth Hounds задокументувала численні випадки викрадень і подальших тортур. У всіх цих випадках людей допитували у спеціальних кімнатах. Метою могла бути, зокрема, примус людини підписати контракт із російською державною атомною корпорацією "Росатом" або здобуття певної інформації", - зазначив юридичний радник Truth Hounds Юрій Угрин.

За його словами, організація зафіксувала щонайменше 226 випадків затримань жителів Енергодара з подальшими катуваннями, серед яких щонайменше 78 епізодів стосувалися саме персоналу ЗАЕС. Особливу роль відігравав тут "Росатом" та його представники.

Загалом у доповіді "Захоплення влади: участь "Росатому" в окупації, тортурах та порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС" досліджуються участь "Росатому" у налагодженні та підтримці окупаційного режиму, незаконні затримання й тортури цивільних, зокрема працівників ЗАЕС, військова присутність на станції та пов’язані з цим порушення ядерної безпеки, а також серйозні порушення міжнародного гуманітарного права – включно з воєнними злочинами та злочинами проти людяності. 

У Truth Hounds закликали іноземні уряди та органи кримінальної юстиції розпочати розслідування та судові провадження проти осіб і організацій, відповідальних за скоєні в Енергодарі та на ЗАЕС злочини, та припинити будь-яку співпрацю з російськими "Росатомом" і запровадити санкції проти цієї російської корпорації та її дочірніх компаній. 

Джерело

Про автора. Сергій Гузь, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
ООН
тероризм
Війна з Росією
Антоніу Гутерреш
Енергодар
атомна енергетика
Запорізька АЕС
блекаут
МАГАТЕ
Енергетика
