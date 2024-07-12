Ідеальних санкцій не існує
Майже після кожного прильоту ракет починають писати, що там знайшли західні компоненти
І це подається чи як сенсація, чи як зрада, бо Захід наче підтримує Росію. Це ж нонсенс.
Чому там знаходять західні компоненти? Ну, бо російських компонентів просто не існує. Якщо ви розберете російське авто, то там будуть західні компоненти. Якщо ви розберете будь-яку техніку, на якій буде штамп "виготовлено в Росії", то там будуть західні компоненти.
Бо російських тупо не існує.
З російського у Росії тільки нафта і газ, та і та дісталась їм від динозаврів. Які вони й міняють на все це.
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Чи означає, що західні держави однаково підтримують Україну і Росію. Ні, це нонсенс. Захід підтримує Україну. А Росія за гроші через посередників купляє чіпи, які потім вставляє у свої ракети. Відчуйте різницю. Чи є десь рішення західного уряду "продати Росії компоненти для ракет"? Та ні ж. Просто одна фірма посередник з Хорватії купляє звичайний товар, де є ці чіпи, а вони є скрізь, чи самі ці чіпи, і продає фірмі з Дубая, яка продає фірмі з Таїланду, а потім це все завозиться якоюсь фсбшною конторою в Росії.
Чи можна це зупинити? Ні. Бо це масовий величезний ринок. Ви не простежите цього в жодному разі. Постфактум, - так. Але попередити такі угоди просто неможливо.
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Чи означає це, що санкції не працюють? Ні. Це означає просто, що ідеальних санкцій не існує. Як і не існує ідеального світу. І в нашому світі є жадібність окремих підприємців, є корисні ідіоти Кремля і є Туреччина і Китай, через які в Росію ганяють паралельний імпорт.
І досить вже ставати одним із кремлівських корисних ідіотів і сіяти в Україні ненависть до Заходу, завдяки якому ми тримаємось, чиїми грошима платимо пенсію і чиєю зброєю воюємо.
І так, в будь-якій новій ракеті, що рано чи пізно прорве нашу ППО, будуть західні чіпи. І досить робити з цього новини…
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
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