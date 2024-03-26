Сподіваюся, ви вже трошки заспокоїлися й готові почитати щось складніше за "це фсьо ФСБ".

Радикальний іслам останні пів року знаходиться в стані надзвичайно збудженому. Факторів тут декілька, але центральний, як на мене — перерозподіл фінансових потоків після 07.10.23, коли ХАМАС заявив про себе як провідного, найефективнішого й найзухвалішого "захисника віри" (читай: терористичну організацію).

Особливу активність виявляє ІДІЛ, котрий лише намагається відродитися після недавнього розгрому в Сирії-Іраку.

Звідси — великі показові теракти останнього часу в різних країнах, включно з Іраном та Афганістаном.

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На відміну від колег із ХАМАС, Хезболли, Ансаар Алла та інших орієнтованих на Іран організацій "вісі спротиву", прихильники халіфату союзниками Росії не є. Навпаки, розглядають її як ворога ісламу, бо править жорсткою рукою мільйонами мусульман (що, до речі, правда, — К.В.) і максимально підтримує найзапекліших ворогів ІДІЛ, як Башар Асад.

Саме про теракт ІДІЛ попереджали нещодавно американці, і саме під час місяця Рамадан. Щоправда, терористам акцію довелося на кілька днів відкласти через підвищені заходи безпеки під час виборів Путіна.

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Чи є шанс, що спецслужби Московії причетні? Він є завжди, але, на цей раз, не очевидний (хоча використати в політичних цілях можуть).

Вам, здається, складно в це повірити, але інколи теракт ісламістів — це просто теракт ісламістів, а не спецоперація ФСБ.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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