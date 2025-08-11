Головна проблема в тому, що такий варіант не влаштовує: 1) Московську Федерацію; 2) КНР. Перша з цих держав нам відверто ворожа, а друга — майже явний союзник нашого ворога.

Позиція між Сходом і Заходом для нас переважно є джерелом проблем. Якщо шлях зі Сходу буде значною мірою перекритим, але повноцінно функціонуватиме умовний коридор (із варягів у греки), це для нас скоріше добре.

Інтермаріум, або ж Балто-Чорноморський міждержавний пакт, це початково саме польська ідея, яку, зокрема, просував Пілсудський . Іноді до неї додають вихід на третє море — Адріатику. Польща має повний суверенітет від 1989 року, Україна його захищає в гарячій війні. В чому проблема? Реалізовуймо. Але ні.

Треба спочатку роздати карти поляка всім охочим українцям, потім пустити біженців, а потім допустити у себе тупий ксенофобний рух, керований московськими агентами впливу. Тому що послідовні.

Читайте також: На Заході не хочуть думати про війну

Звісно, я б не став перекладати проблему лише на польську сторону. Чого варте наше чудове Міністерство Вічного Повернення, або ж МінЄд. Коли мені з колегами науковці з Варшави пропонували партнерство у дослідженні української міграції в Польщі за умови фінансування 50%, ми не змогли знайти ці 50% ані від держави, ані від незалежних фондів.