Інтермаріум, або Чому поляки мають показово репресувати партію "Конфедерація"
Прогрес спочатку Русі, а потім України, значною мірою залежав від шляху Північ-Південь, і далі теж так буде*
Позиція між Сходом і Заходом для нас переважно є джерелом проблем. Якщо шлях зі Сходу буде значною мірою перекритим, але повноцінно функціонуватиме умовний коридор (із варягів у греки), це для нас скоріше добре.
Головна проблема в тому, що такий варіант не влаштовує: 1) Московську Федерацію; 2) КНР. Перша з цих держав нам відверто ворожа, а друга — майже явний союзник нашого ворога.
Інтермаріум, або ж Балто-Чорноморський міждержавний пакт, це початково саме польська ідея, яку, зокрема, просував Пілсудський. Іноді до неї додають вихід на третє море — Адріатику. Польща має повний суверенітет від 1989 року, Україна його захищає в гарячій війні. В чому проблема? Реалізовуймо. Але ні.
Треба спочатку роздати карти поляка всім охочим українцям, потім пустити біженців, а потім допустити у себе тупий ксенофобний рух, керований московськими агентами впливу. Тому що послідовні.
Звісно, я б не став перекладати проблему лише на польську сторону. Чого варте наше чудове Міністерство Вічного Повернення, або ж МінЄд. Коли мені з колегами науковці з Варшави пропонували партнерство у дослідженні української міграції в Польщі за умови фінансування 50%, ми не змогли знайти ці 50% ані від держави, ані від незалежних фондів.
Що міг би зробити прагматичний польський уряд з антиміграційним рухом? Для початку впаяти позбавлення волі парі десятків підмосковних агентів впливу. З притомними правими домовитись, де знаходяться береги в питаннях міграції. А далі діяти відповідно до державного інтересу. В тому числі провести низку досліджень, і зрозуміти, як саме оптимально працювати з мігрантами.
Варіант емоційних гойдалок між гостинністю та ксенофобією очевидно не працює. Приїздіть до нас, любі українці, влаштовуйтесь, але ідіть геть з ідентичністю, відмінною від польської. Що?
Інтермаріум без України не працює. Для цього танго потрібно мінімум двоє...
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
