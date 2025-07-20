Тарас Чмут сказав, що Європа сприймає війну в Україні як війну для бідних. Мається на увазі, що у них, у європейців (та і взагалі у наших західних партнерів) є суперкласні літаки, є флоти, є високоточна зброя і новітні танки, і вони не розуміють, що, цитата, "не треба мати найкращу техніку […] треба мати достатню техніку в достатній кількості".

Я не згоден до кінця. Так, вони дійсно не розуміють. Але переважно тому, що не хочуть розуміти.

Я достатньо спілкуюся із представниками країн-партнерів і як голова ГАР МО, і як приватна особа, для того, щоб усвідомити: більшість з них (не всі!) свідомо або несвідомо закривають очі, щоб не побачити того, що зруйнує їхній комфортний світ.

Того, що війна, до якої вони готувалися десятиріччями й до якої звикли – коли у ворога є драні кросівки, осел пустельного кольору і РПГ-7 з РПК радянського виробництва – це не та війна, яка прийде до них. До них прийде наша війна. З дронами та вбивствами під підʼїздом за допомогою зламаних акаунтів застосунків з AppStore. З палаючими містами та дзижчанням "шахедів". З окопами, траншеями, сітками, єгозою. Та, що так схожа на Першу світову, яку вони воліють забути.

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І якщо визнати цей факт, то доведеться занадто багато змінювати.

Повертати призов.

Вивалювати мільярди на зброю, а не на соціалку.

Виходити з конвенцій.

Втрачати рейтинги, довіру населення і найголовніше – внутрішній спокій.

Від думки, де найближче бомбосховище. Чи вміє донька накладати турнікет. Чи настільки далеко від Києва, чи Покровська до Відня, чи Парижа. Як звучить смерть, яка прийде за тобою, і яка на смак вода після доби під палючим сонцем у броні.

І вони не хочуть. Не хочуть думати про це.

Продовжують готуватись не до війни багатих – а до зручної їм війни. Війни, про яку комфортно думати. Війну десь там. Як це було в Афганістані, Іраку, Сирії, інших далеких країнах.

Звідси й новини про те, що армія США вперше (!) здійснила скид гранати з дрона чи що новітня інструкція для танкових підрозділів рекомендує їм збивати дрони з основної гармати "Абрамса". Бо зручніше корегувати видуману реальність, ніж сприйняти справжню. Це, звичайно, краще ніж нічого, але від реальності це не врятує.

У одній з передостанніх книжок з "Гаррі Поттера" був такий момент, коли Волдеморт вже повернувся при купі поважних свідків, але міністр магії відмовляється в це вірити, бо це ламає його світ. Він боїться не те щоб йти, а дивитися туди, де страшно.

Міністри магії все ж інколи приїжджають в Київ. А потім, повертаючись додому, закривають очі.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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