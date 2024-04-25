Бізнесмен Шкіль — не плутати з політиком — прийшов на сніданок у ресторан, а замовлений ним заздалегідь столик уже зайняв співробітник Нацполу Мінасян, і тут ледь не дійшло до бійки! Шкіль виявився більш впливовою фігурою, і Мінасяна в той же день звільнили з Нацполу.

Але подія потягла ниточки за бекграундом кожного, і раптом за кожним із них замаячила одіозна постать. Одна й та сама людина. Заступник голови ОПУ пан Татаров.

ОПУ, наскільки я пригадую, – це навіть не держслужбовці! Це патронатна дорадча служба при президенті. А повноваження президента поширюються безпосередньо на МЗС і на МОУ. Все інше – парламентська республіка.

То хто ж такий Татаров? Адже навіть в часи президентства Порошенка він відбився від цілої пачки звинувачень. В першу чергу корупційних. Французьке видання Le Courrier du Soir присвятило цьому персонажеві публікацію, і вона не на користь української влади.

От що видання пише про Татарова: "Символічно, що зараз він обіймає ту саму посаду, що й Андрій Портнов за часів режиму Януковича, - "темний адвокат" режиму, якого Олег Татаров захищав у суді як адвокат. Незалежно від обставин, Зеленський і Єрмак продовжують утримувати цю людину при владі. Подейкують, що він має вплив майже на всю правоохоронну систему, включаючи Національну поліцію, СБУ, Державне бюро розслідувань та Національне антикорупційне бюро". Але важливою тут є згадка про інший зв'язок: "Татарова вважають наступником Портнова в контролі над судовими та силовими структурами в Україні. Щобільше, саме Татаров сприяв виїзду самого Портнова і його сина з України".

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Але не лише Портнов є зв'язною постаттю Татарова з Януковичем і його міністром МВС Захарченком, громадянином РФ. Там ще був перший заступник Захарченка й сусід Януковича ще з Єнакієвого - генерал Фаринник. Саме з ним після перемоги Революції гідності продовжив співпрацю вже в юридичній фірмі Татаров.

Фактично Татаров і Разумков перейшли у спадщину Зеленському як політичні бульдоги Партії регіонів. Адже Разумков фактично очолював молодіжку партії, хоча формально лідером там був молодший Янукович. Звідси й спецзавдання для Татарова – в будь-який спосіб засадити Порошенка, як символу євроінтеграції.

Портнов у часи Порошенка переховувався в Москві й лише з перемогою Зеленського повернувся мститися Порошенку. Дивним чином СБУ не помічала в цей час Портнова. І навіть під час великої війни не цікавилася його намірами.

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Та ж справа і з полковником Червінським. І ще ціла пачка справ проти військових, котрі залишилися вірними присязі та народові.

І що цікаво – західні партнери неодноразово вказували Зеленському на необхідність позбутися цілого списку з 35 осіб зі свого оточення, осіб, котрих партнери вважають довгою рукою Путіна.

Україна не може одночасно просити в Заходу гроші на війну й тримати цілу пачку російських штірліців у найближчому оточенні Зеленського. Татаров же – особливий подразник. В історії з судилищем над полковником Червінським роль Татарова стає особливо деструктивною. Питання вже зараз постає руба — або Зеленський позбавляється Татарова й захищає військовослужбовця Червінського, або обурений народ виходить на вулиці вже проти самого Зеленського?

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Про автора. Володимир Цибулько, політолог

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