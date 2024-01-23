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OPINION

Інвестувати в Україну немає охочих

Юрій Гудименко
23 січня, 2024 вiвторок
12:05
Погляд Юрій Гудименко

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік – 1,6 трильйона гривень. Прописом – 1 600 000 000 000. Трильйон – це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху

У доларах не так страшно. Нулів менше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.

Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка – з дуже непростими висновками.

Запросімо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у "правильних" підрядників за завищеними цінами.

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Запросімо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.

Запросімо Apple відкрити у нас заводи й сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде "домовитися" з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно "біла" і податки сплачені.

Запросімо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-"одноденку".

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Запросімо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідведення вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.

Запросімо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.

Запросімо, нарешті, Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.

Запрошуймо. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари та фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.

Запрошуймо. Є охочі?

Ау?..

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
бізнес
корупція в Україні
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