Історія з Тищенком: меми — це наразі наш максимум
Ми так щиро колективно регочемо над мемами про Тищенка, наче його на парашуті десантували з Росії вороги
Так, ніби не ми самі дуже навіть охоче його та йому подібних обрали на виборах. При чому обрали з такою підтримкою, що ті, котрі не обирали — просто статистична похибка вже. Відхилення від колективного.
І якщо на вибори президента вже нашукали безліч аргументів і контраргументів, то коли питаєш, а нащо ви так байдуже і без розбору голосували на парламентських виборах за всіх підряд, адже це вже зовсім інші вибори й зовсім інші люди — то ніхто не може дати притомну відповідь і самі стають слюсарем з мему з колишнім прем'єром.
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І тепер люди, в яких пів доби нема світла, регочуть над чуваком, в якого вдома сейф напханий доларами. Що саме по собі вже окремий мем.
Меми — це наразі наш максимум, який ми можемо виснувати з наших помилок.
А справжні висновки хай американці з англійцями роблять, у них голови великі.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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