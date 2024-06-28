Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Херсонес не зруйнований, а пошкоджений
OPINION

Херсонес не зруйнований, а пошкоджений

Андрій Яніцький
28 червня, 2024 п'ятниця
20:07
Погляд Андрій Яніцький, журналіст, телеведучий

Окупований росіянами музей із відомими давньогрецькими колонами, які були зображені на гривні, існує

Зміст

Я бачу багато повідомлень, що росіяни ніби повністю знищили музей Херсонес у Севастополі новим будівництвом. Але, на щастя, це не так.

Це нове гігантське будівництво ведеться поруч зі старим музеєм і буде мати назву "Новий Херсонес". Ймовірно, через це виникла плутанина.

Безумовно, росіяни заподіяли велику шкоду українському музею під час нового будівництва. Я чув, що комунікації пошкодили поховання, які щойно були знайдені. Саме будівництво незаконне, бо українська влада не давала на нього жодних дозволів.

Читайте також: Справи супостатів дуже кепські

Проте окупований росіянами музей із відомими давньогрецькими колонами, які були зображені на гривні, існує. Тобто йдеться про завдання шкоди будівництвом поруч, але не про повне знищення.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Україна
Крим
Війна з Росією
окуповані території
Читайте також:
прапор, Україна
27 червня, 2024 четвер
Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні
Вірменія
26 червня, 2024 середа
Секретар радбезу Вірменії звинуватив РФ, що вона захопила Нагірний Карабах, а потім передала його Азербайджану
Дмитро Медведєв
27 червня, 2024 четвер
Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
21:30
Арешт
У Великій Британії затримали групу екоактивістів: їх підозрюють в планах зриву роботи аеропортів
21:26
Джо Байден
"Коли ти потрапляєш в нокдаун, ти знову встаєш": Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом
21:20
Ексклюзив
байден трамп дебати
Тест для подальших рішень у виборчій кампанії: дипломат Чалий про дебати між Байденом і Трампом
21:05
Вірменія
Вірменія братиме участь у Вашингтонському саміті НАТО
20:58
Оновлено
Росіяни обстріляли дев'ятиповерхівку в Дніпрі: є загиблий, серед поранених 7-місячне немовля
20:56
Аналітика
Сергій Згурець
Стратегія повзучого наступу на фронті та ситуація зі спроможністю української оборонної промисловості. Воєнні підсумки тижня
20:52
Андрій Лунін
"Реал" знайшов заміну Луніну, - Marca
20:50
"Грузинська мрія" має намір ухвалити закон про амністію в'язнів перед парламентськими виборами
20:36
начальник штабу полку "Азов" капітан Богдан Кротевич
Начальник штабу "Азову" Кротевич отримав відповідь від ДБР на скаргу проти генерала Содоля
20:28
лукашенко, путін
Білорусь запустила ІПСО проти України, - "Гаюн"
20:25
смертна кара
"Потрібно указом Путіна скасувати мораторій": у Росії запропонували повернути смертну кару
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 856-го дня війни: українські десантники встановили прапор на території РФ, нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
19:58
Російські військові
Вийти до траси: у ОСУВ "Хортиця" розповіли про мету окупантів на Покровському напрямку
19:51
МОН оголосило конкурс серед ЗВО та наукових установ для створення мережі стартап-шкіл
19:47
Оновлено
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що пенсії та інші соціальні платежі виплачуватимуть у повному обсязі
19:43
Невертон (праворуч) та Олександр Тимчик, Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"
19:33
Оновлено
американські системи ППО Patriot
Україні передадуть ще три Patriot: Шмигаль назвав країни-донори
19:31
Ексклюзив
Тарас Загородній
Я прихильник скасування посади прем'єра: політтехнолог Загородній щодо дисфункції влади у Конституції України
19:18
Ірина Цибух
Зеленський посмертно нагородив парамедикиню Ірину Цибух орденом "За мужність" ІІІ ступеня
18:58
поїзд_Укрзалізниця
Узимку дефіцит електроенергії може вплинути на рух поїздів: яких заходів вживає Укрзалізниця
18:39
На фото: гурт "Танок на майдані Конґо"
Гурт ТНМК презентував пісню і кліп "Конституція для всіх"
18:39
Станіслав Черчесов
Росіянин, який очолює збірну Казахстану, влаштував істерику після запитань журналіста казахською
18:33
Микола Сольский
Суд ухвалив зняти електронний браслет з ексміністра Сольського, - ЗМІ
18:19
Допоможе у відновленні енергосистеми: Україна отримала високовольтне обладнання вартістю 4,4 млн євро
18:15
Джо Байден
У виборчому штабі Байдена заявили, що він не планує вибувати з президентських перегонів
18:08
Смартфон
МОЗ повідомило про запровадження в Україні електронного кабінету пацієнта: що відомо
18:05
Україна та Словенія підписали меморандум про захист українських біженців
18:03
OPINION
Олег Манчура
"Кава по-мадярськи", або Чому забаганки Орбана злиють в унітаз?
18:02
Дмитро Лубінець
На Сумщині судять чоловіка за виготовлення зброї для захисту села від росіян. Омбудсмен заявив, що бере справу на особистий контроль
18:00
День святих апостолів Петра і Павла
Коли День апостолів Петра і Павла у 2024 році: традиції та значення свята
17:56
Ільхам Алієв. 28 травня 2023 року, Лачин (Азербайджан)
Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори
17:44
електроенергія
Якими будуть графіки вимкнень електроенергії 29 червня: дані Укренерго
17:41
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
Турецький клуб домовився про трансфер футболіста збірної України
17:37
Оновлено
російський мінометний обстріл
Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки
17:35
відключення електроенергії
Унаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей: названо попередню суму збитків
17:30
Ексклюзив
Роботинський виступ для РФ - інформаційний привід, - співзасновник DeepState Погорілий
17:28
Україна росія війна
Шрі-Ланка вимагає від Росії компенсацію за своїх громадян, загиблих на війні в Україні
17:23
Партизани встановили локацію системи С-400 на мисі Фіолент
17:23
У Вишневому на Київщині в шахту ліфта впав 66-річний чоловік: його не врятували
17:12
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Цей шлях може бути доволі довгим: Defense Express про передачу Україні 8 ЗРК Patriot США та Ізраїлем
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV