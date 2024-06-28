Я бачу багато повідомлень, що росіяни ніби повністю знищили музей Херсонес у Севастополі новим будівництвом. Але, на щастя, це не так.

Це нове гігантське будівництво ведеться поруч зі старим музеєм і буде мати назву "Новий Херсонес". Ймовірно, через це виникла плутанина.

Безумовно, росіяни заподіяли велику шкоду українському музею під час нового будівництва. Я чув, що комунікації пошкодили поховання, які щойно були знайдені. Саме будівництво незаконне, бо українська влада не давала на нього жодних дозволів.

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Проте окупований росіянами музей із відомими давньогрецькими колонами, які були зображені на гривні, існує. Тобто йдеться про завдання шкоди будівництвом поруч, але не про повне знищення.

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Про автора. Андрій Яніцький, журналіст, директор з розвитку сайту espreso.tv

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