OPINION

Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів

Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
14:04
Погляд

Гендиректор компанії Армін Паппегер знову обурюється, що йому не дають збудувати другий завод в Україні*

Зміст

Перший завод — ремонт та виробництво танків Leopard працює, другий — виробництво боєприпасів 155 калібру, перенесено на 2026. 

Спочатку гендиректор лише натякнув, що йому в Україні заважають, вчора ж прямо влупив: "Я незадоволений швидкістю з якою ми будуємо завод, але це не через нас. Ми його почали будувати в Україні одночасно з тим, що в Німеччині. В Німеччині вже працює. В Україні — ще ні". 

Ми по світу випрошуємо снаряди 155 калібру, для нас це як повітря. Але якісь скоти блокують будівництво заводу, який дасть нам 300 тисяч снарядів на рік. 

Це 10% всієї кількості снарядів, які потребують ЗСУ. Колосальна частка одного заводу. 

Гендиректор не скаже, але знаючи манери мародерів при владі, вони просто саботують, натякаючи — тут треба за електролінію заплатити, тут за водовідведення. 

З цими зрозуміло, а що там Верховний Головнокомандувач? Все ж не якийсь гаражний кооператив обурюється. 

Коли вже стало очевидним, що Гітлер готує війну проти Чехословаччини — президент Бенеш з головою поринув в справи оборони. 

Генерали захоплювалися, як глибоко цивільна людина, яка не служила в армії — перейнялася їх проблемами. 

Бенеш постійно зустрічався з міністром національної оборони, найвищими генералами, виробниками зброї. 

Їздив на фортифікації та лінії укріплень, які після аншлюсу Австрії почали будувати на рівнинній частині Республіки. 

Контролював все, що пов'язано з підготовкою до війни. 

Навіть був готовий напасти першим, розумів, що лише це врятує Європу від великої війни, але його по руках скручували Лондон та Париж. 

Він особисто, на мітингах, накачував чехословаків, серед яких двадцять років панував культ пацифізму — мілітаризмом. 

Бенеш популяризував офіцерську службу, яка досі була малопрестижною, а головне — агресивно вигризав бюджети на модернізацію армії. 

Його ненавиділи політики — за союз з генералітетом, за оголошення мобілізації в травні 1938, що відклало агресію Гітлера, який був неготовий ще до повноцінного вторгнення. 

Чехословаччиною тоді керували п'ять-сім партійних бонз — наскрізь корупційних, які завдяки імперативному мандату тримали своїх депутатів в стані кріпаків. 

Вони ділили між собою міністерства, які очолювали десятиліттями, заробляли грубі гроші на ліцензіях, лісах, польському вугіллі. 

Але навіть вони були змушені поступитися тиску Бенеша та генералів і погодитися на величезні видатки на оборону. 

В президента Зеленського таких проблем нема. 

Він має прекрасну, чесну і патріотичну фракцію в парламенті. Інколи їм допомагають в голосуванні депутати з  ОПЗЖ.

Замість п'ятеро-шестеро партійних вождів, які саботують президента — в Зеленського п'ять-шість вірних менеджерів. 

І, звісно, президент Зеленський вже вилетів на місце будівництва заводу боєприпасів, щоб виписати піз*юлєй. 

Ще б якусь духопідйомну заяву від нього, як от: "До кінця року ми збудуємо не один, а мільйон заводів Rheinmetall".

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
Азербайджан Вірменія
Автор Ксенія Золотова
11 серпня, 2025 понедiлок
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
"Роздача благодійних наборів з посиланнями на реєстрацію": Український Червоний Хрест повідомив про шахрайство
20:45
Олександр Ширшин
"Офіційно не комбат":  Олександр Ширшин, який публічно озвучив проблеми в батальйоні, пішов з посади
20:13
заповідник "Хортиця"
На території заповідника "Хортиця" планують збудувати унікальне сховище-укриття
20:09
прапор Росії
"Відродження каральної психіатрії": ЦПД повідомив, що у РФ роботодавці зможуть скеровувати працівників на обстеження в разі ознак "психічного розладу"
20:00
OPINION
Аляска як жарт
19:48
5G
У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
19:31
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
Російські НПЗ й газопровід "Дружба" є законними військовими цілями, - Defense Express
19:24
Олексій Соболев та Ярослава Максименко
Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко
19:16
евакуація людей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації для родин з дітьми на пʼять населених пунктів
18:56
Віталій Шабунін
ДБР завершило розслідування у справі Шабуніна. У ЦПК назвали слідство на 100% упередженим
18:52
Ексклюзив
борошно
Через дефіцит пекарні змушені імпортувати житнє борошно, а це вплине на ціну хліба
18:42
Російський Су-30СМ
Російський літак Су-30СМ, імовірно, впав неподалік острова Зміїний, - розвідка ВМС
18:37
Богдан Ковальчук
"Бабусю, я їду додому": з полону РФ вдалося повернути цивільного заручника Богдана Ковальчука, який був у неволі з 17 років
18:36
Албанія
Албанія залучить ШІ для викорінення корупції та вступу до ЄС
18:30
Ексклюзив
рубль
"Падіння вже відбувається": Інститут стратегічних досліджень про стан економіки РФ
18:11
Дональд Туск
"В одному ми погодилися на 100 відсотків": Туск і Навроцький вперше провели особисту розмову
18:08
Як штучний інтелект інтегрують у військову сферу: моделі, перспективи, виклики
18:03
OPINION
Тайвань підтримує Україну щиро і масштабно
18:00
Аналітика
пшениця зерно
Чи можливий в Україні дефіцит продовольчого зерна та для якого хліба уже зараз імпортують борошно
17:56
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Думаю, Путін укладе угоду": Трамп поділився очікуваннями від саміту на Алясці
17:53
фейк
Пропагандисти РФ поширюють у мережі згенеровані ШІ відео, які дискредитують рекрутингові ролики "Азову", - ЦПД
17:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
17:32
Держдеп США
Відключення Еспресо від Т2: у звіті Держдепу США згадали про неправомірні дії влади
16:45
Путін Медведчук
СБУ оголосила підозру Медведчуку й 12 учасникам групи "Другая Украина", яка проводить інформаційну-підривну діяльність
16:31
Від початку доби на фронті було 67 боїв: на Покровському напрямку воїни однієї з бригад узяли в полон 5 окупантів
16:13
Іл-76 РФ
На Аляску напередодні зустрічі Путіна й Трампа з РФ вилетів літак, який згадувався в "кокаїновій справі", - Радіо Свобода
16:00
OPINION
Україна — де?
15:57
Картка єВідновлення
Уряд виділив додаткові 1,6 млрд грн на програму єВідновлення
15:51
Оновлено
обмін, додому повернули 84 українців
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
15:48
путін
Путін готує "географічні карти", аби розказати Трампу на Алясці, що Україна "штучна держава", - ЦПД
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
15:00
Андрій Пишний
Хочемо створити найбільш інклюзивну фінансову систему у світі, – голова НБУ Пишний
14:58
PR
АТБ встановила рекорд українського ритейлу — українці за рік роблять 1 млрд покупок у магазинах мережі
14:44
Куп'янськ
На трасі поблизу Куп'янська росіяни атакували цивільне авто: 2 людини загинули, є постраждала
14:37
Зеленський на зустрічі зі Стармером закликав Британію інвестувати в українське виробництво дронів
14:31
В Україні до довічного ув'язнення засудили російського військового, який розстріляв двох цивільних на Харківщині
14:30
спека
В Україні вирує антициклон Julia: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 15 серпня
14:20
спека у Європі
У Женеві зробили громадський транспорт безоплатним, аби зменшити шкідливі викиди в атмосферу
14:08
Убивство підлітка на київському фунікулері: суд продовжив арешт працівникові УДО
