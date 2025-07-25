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OPINION

Ключова помилка — повна втрата субʼєктності парламентом

Ірина Геращенко
25 липня, 2025 п'ятниця
12:01
Погляд

У соцмережах черговий покутний марафон "маю право на помилку". Колеги, які три дні тому під улюлюкання тицьнули кнопку за знищення антикорупційних органів, визнають, що не дочитали. Готові зібратися на засідання і переголосувати

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Визнання помилок — це добре.  Хоч ключовою помилкою є ходити всі ці 6 років з шиєю, повернутою в бік Банкової. Якщо не змінити це — ставлення ОП до слуг як до кріпаків продовжиться.

Помилки мають виправляти не лише депутати, які дійсно в той день працювали покірними кнопками, а керівництво ВР, яке примусили в порушення регламенту винести законопроєкт на розгляд зали в день прийняття поправок, коли фракції фізично не могли з ними до пуття ознайомитися. 

Цинічною помилкою є пхати поправки по НАБУ/САП в законопроєкт, що стосується родин зниклих безвісти. Цю практику непрофільних правок треба негайно припинити, заборонити й забути про такі законодавчі спокуси як про страшний сон.

Ну, й ключова помилка — повна втрата ВР 9 скликання субʼєктності. Говорила про це і в той день. Так ось, цю першопричину кріпацького стану нинішнього ВР ніхто виправляти не збирається. Законопроєкт Зеленського про відновлення антикорупційної інфраструктури зареєстровано з порушенням регламенту. Адже раніше на цей же предмет було зареєстровано законопроєкт 48 народних депутатів. А отже, президентський мав іти як альтернативний! Це очевидно всім, хто хоч день працює в ВР. Але ж нізззя, ви що! 

Можемо прогнозувати, що в порядок денний поставлять лише президентський законопроєкт, хоч це блюзнірство і знову таки порушення регламенту. Й на комітеті, який з улюлюканням то все начудив, знову з порушенням регламенту не помітять законопроєкт 48 депутатів.

Тому звертаюсь до голови ВР, виправляймо помилки без нових помилок. Розглянемо і в комітеті, і в залі два законопроєкти й визначимося. Хочеться хоч під кінець каденції побачити субʼєктність ВР і спікера!

Р.S. Під час блокування трибуни ми максимально голосно попереджали, що все це прийдеться дуже — дуже — дуже скоро переголосовувати.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Ірина Геращенко
корупція в Україні
НАБУ
Руслан Стефанчук
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