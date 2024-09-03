Є чіткі норми, які однозначні та говорять, що:

"Уся інформація щодо обставин та причин АП використовується для проведення профілактичних заходів, спрямованих на підвищення безпеки польотів. За будь-яких обставин ця інформація не може бути надана або обговорюватися з не уповноваженими на це особами, щоб не зашкодити процесу розслідування. Інформація про результати розслідування АП доводиться до відома юридичних осіб та громадян України за рішенням міністра оборони України після завершення розслідування..."

Мене дратує, коли фейсбуком намагаються підмінити державу, коли рішення приймаються під тиском дописів нефахових осіб, які мають нахабство звинувачувати кваліфікованих людей, керівництво армії на засадах злитої ним інформації, яку вони навіть усвідомити не можуть, не те що проаналізувати.

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Замість того аби поспівчувати родині пілота, підтримати цю родину, поспівчувати Збройним Силам про втрату — хайп, політичні провокації, та власний піар в стилі "а зараз я вам щось розкажу".

Це огидно.

Україна є державою, яка б'ється в найбільшій битві ХХІ сторіччя. З обмеженою допомогою, в найскладніших геополітичних, демографічних, економічних, енергетичних тощо умовах.

І народні депутати мають брати на себе відповідальність і діяти відповідно, а не писати постики у фейсбуці та гнати пургу.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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