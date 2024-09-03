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OPINION

Коли фейсбуком намагаються підмінити державу

Мирослав Гай
3 вересня, 2024 вiвторок
16:06
Погляд Мирослав Гай

Пости Мар'яни Безуглої не тільки заподіюють шкоду державі, маніпулюють суспільною думкою, дискредитують військово-політичне керівництво України, використовуються ворогом для пропаганди, але і ще чинять шкоду розслідуванням, які робляться з нашими партнерами

Зміст

Є чіткі норми, які однозначні та говорять, що:

"Уся інформація щодо обставин та причин АП використовується для проведення профілактичних заходів, спрямованих на підвищення безпеки польотів. За будь-яких обставин ця інформація не може бути надана або обговорюватися з не уповноваженими на це особами, щоб не зашкодити процесу розслідування. Інформація про результати розслідування АП доводиться до відома юридичних осіб та громадян України за рішенням міністра оборони України після завершення розслідування..."

Мене дратує, коли фейсбуком намагаються підмінити державу, коли рішення приймаються під тиском дописів нефахових осіб, які мають нахабство звинувачувати кваліфікованих людей, керівництво армії на засадах злитої ним інформації, яку вони навіть усвідомити не можуть, не те що проаналізувати.

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Замість того аби поспівчувати родині пілота, підтримати цю родину, поспівчувати Збройним Силам про втрату — хайп, політичні провокації, та власний піар в стилі "а зараз я вам щось розкажу".

Це огидно.

Україна є державою, яка б'ється в найбільшій битві ХХІ сторіччя. З обмеженою допомогою, в найскладніших геополітичних, демографічних, економічних, енергетичних тощо умовах.

І народні депутати мають брати на себе відповідальність і діяти відповідно, а не писати постики у фейсбуці та гнати пургу.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
військові
ЗСУ
Війна з Росією
державна зрада
Мар'яна Безугла
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