Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
OPINION

Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження

Віктор Пушкар
23 вересня, 2025 вiвторок
20:05
Погляд

Персонаж, який не хоче чогось знати, хай собі не знає і далі. Це зворотний бік права на інформацію

Зміст

Один хлопчик прочитав книгу про BLM. Після того він забув українську мову, і замість розмовляти репує англійською, з сильним південним акцентом. А ще він зробив собі афрохімію на голові й афроремонт в кімнаті.

А одна дівчинка прочитала книгу про фашизм. Їй настільки сподобалось, що вона тепер ходить і кидає зіґи в громадських місцях, а також де попало малює свастики червоною губною помадою.

Якщо ж серйозно, мати уявлення про певний соціальний рух не означає з ним ототожнюватись і підтримувати його ідеологію. Сьогодні умовно праві гопники кенселять книгу про BLM, а завтра умовно ліві гопники закенселять книгу про MAGA. А звідки тоді візьметься розуміння, що відбувається в США? Хоча це радикальні рухи, вони масові, і з ними мусять рахуватись навіть помірковані політики. 

Читайте також: Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM

Радикалізація поширюється, і є варіант, що радикали спільними зусиллями поламають ті США, про які ми знали дещо певне. Сподіваюсь, мудрий американський народ якось дасть тому раду. Мені дуже цікаво, що буде після трансформації цього конфлікту. Тим часом китайці та московити бажають успіху обом командам. Принаймні в тому, що стосується розпалювання ворожнечі...

Персонаж, який не хоче чогось знати, хай собі не знає і далі. Це зворотний бік права на інформацію. Право жити невігласом, ним же померти. Вірити в чупакабру, бабая або ж рожевих єдинорогів. І бути похованим у пласкій землі, на двох ідеально квадратних метрах, без сферичного викривлення. При тому, коли невігласи заважають отримувати знання іншим, тут вже вони перевищують свої повноваження

Коли кажуть про культуру скасування, це словосполучення не відображає суті явища. Я б скоріше говорив про рагульство скасування. І про культуру дискусії. Звісно, для дискусії варто обирати належних суб'єктів. Виробити взаємно прийнятні правила, і спільні припущення — а про що ж ми власне дискутуємо. Якщо досі цього нема, то якось до того рухатись.

Джерело

Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Культура
Україна
життя
США
Читайте також:
онячне затемнення
Автор Адріана Муллаянова
21 вересня, 2025 неділя
Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Іван Світличний
Автор Тетяна Яворська
20 вересня, 2025 субота
"Серце для куль і для рим": минає 96 річниця з дня народження видатного шістдесятника Івана Світличного
Київ
+21.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.45
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:06
Прапор США
Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
19:04
Міжнародний кримінальний суд
"Інструмент неоколоніального гноблення": три африканські країни оголосили про вихід з МКС
18:57
Ексклюзив
"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині
18:55
Ексклюзив
Дональд Трамп
Робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність: Безсмертний про заяву Трампа щодо закупівлі країнами Європи енергоносіїв у РФ
18:45
ЗАЕС
На ЗАЕС зафіксували 10-й блекаут за час російської окупації
18:20
Ексклюзив
Саміт НАТО у Гаазі
Немає чіткого розуміння, що буде, якщо НАТО зіб'є літак РФ, - журналістка Висоцька
18:17
Огляд
російська інженерна машина ІМР-3М
Захищена від наслідків ядерного удару, беззахисна перед українськими БпЛА: що таке російська інженерна машина ІМР-3М, знищена ЗСУ
18:17
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
18:11
Дональд Трамп
Трамп звинуватив ООН в бездіяльності щодо врегулювання конфліктів і сказав, що сам заслуговує Нобелівську премію миру
18:07
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Пандемію створили небезпечні експерименти за кордоном: Трамп в ООН натякнув, що COVID-19 виник через людський фактор
18:02
OPINION
Про визнання Палестини і позицію України
17:58
Дональд Трамп
Якщо РФ не піде на угоду – США готові запровадити мита, але Європі доведеться доєднатися до нас, – Трамп
17:55
крилата ракета "Фламінго"
Захід зацікавлений в українських технологіях: експерт Бадрак про продаж української зброї
17:55
Дональд Трамп
Країни НАТО фінансують війну проти самих себе, - Трамп
17:39
BookForum-2025
Яким буде BookForum 2025: Львівський міжнародний літературний фестиваль оголосив програму
17:33
Еммануель Макрон
У Нью-Йорку поліція заблокувала дорогу Макрону через кортеж Трампа
17:28
Дональд Туск
Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
17:22
Ексклюзив
Ігор Айзенберг
США вочевидь не надаватимуть Україні фінансову допомогу, - професор Айзенберг
17:10
Військовий-контрактник, який коригував ракетні удари по Вінниці та Сумах, отримав 15 років тюрми
16:43
Від початку доби на фронті відбулося 98 боїв, понад третина з них — на Покровському напрямку
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
15:59
Україна Польща
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
15:57
Верховна Рада голосування
Рада 9.0: як працювала, голосувала і змінювалася Верховна Рада за 6 років роботи, - ОПОРА
15:43
ураження об'єктів нафтопереробки у РФ
Генштаб підтвердив ураження об'єктів нафтопереробки у РФ і влучання по двох літаках у Криму
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:52
Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV