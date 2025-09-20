Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM
OPINION

Про убивство українки в США та історію з книгою про голоси BLM

Сергій Фурса
20 вересня, 2025 субота
16:01
Погляд

Жодна ідеологія, особливо расизм, не мають завадити виданню будь-якої книги в Україні. Якщо це, звісно, не російська пропаганда

Зміст

Маск і його посіпаки, що давно сіють ненависть і фактично пропагують, фашизм, організували суцільний танець на кістках загиблої в США українки. Використовуючи її трагічну смерть від руки психа у своїх політичних інтересах. Це було гидко. Але до таких речей у виконанні Маска ми вже звикли. І, здавалась, вся ця босота далеко, в США. Де вони й де українська реальність.

Але, як виявилось, в сучасному світі це дуже близько.

І от вже наповнені ненавистю люди, що дуже схожі на ідеологічних фашистів, зривають презентації виданої в Україні книги, яка говорить про голоси BLM. Я, звісно, цю книгу не читав. Але й не читали ті, хто, використовуючи расистські тези, зробив все, щоб зірвати її презентацію. І от вже Україна долучилась до хвилі ненависті, що крокує світом завдяки російській пропаганді та Маску. До людей через колір їх шкіри. Чи інших відмінностей: віра або сексуальної орієнтації.

І ще раз. Не важливо, будете ви читати цю книгу чи ні. 

Читайте також: У Львові скасували презентацію книжки "Голоси Black Lives Matter" через расистські погрози

Принциповим є той факт, що жодна ідеологія, особливо расизм, не мають завадити виданню будь-якої книги в Україні. Якщо це, звісно, не російська пропаганда.  

Причому, противники книги один в один повторюють те, що поширює через Х пропаганда Маска, також підтримуючи цей танець на кістках українки, що стала випадковою жертвою насилля. 

І в Україні не видається книга, про яку без цього скандалу не почули б 99% людей. Тому сам скандал, сама агресія, яку проявляють наші доморощені носії сенсів і цінностей русского міра, прямо суперечить їх бажанню. Але проблема, що в Україні таке в принципі можливо

І тут знов ми йдемо в ногу з американцями. Там закривають комедійні шоу просто тому, що вони не сподобались Трампу. Здається, це дуже далеко від демократії. А у нас агресивно налаштовані люди, чиї ідеали далекі від демократичних, мають можливість зірвати презентацію книги.

Чому наші виклики ще складніші? Звісно, бо війна і ворог буде використовувати такі історії, щоб підірвати підтримку України з боку ЄС і США. Будьте певні, вже тисячі ботів строчать в пабліках, які входять в орбіту афроамериканців і людей з лівими поглядами, що в Україні фашизм, автократія і їх ненавидять. 

Але не тільки це. Наш найбільший виклик після війни – це депопуляція. І ми приречені на міграцію. А ще ми будемо конкурувати за мігрантів. Конкурувати з більш заможними країнами. І нам треба щось мати як свою конкурентну перевагу. І це точно не може бути расизмом.

Читайте також: Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна

Ба більше. Війна, яку веде Путін, перетворилась на війну на виснаження. Де з одного боку російська економіка. А з іншого боку  — українська армія, а саме кількість людей в українській армії. Це наша найбільша слабкість. Брак людей. І однією з можливих відповідей могло б бути активне залучення іноземного легіону. Причому залучення із країн Латинської Америки. Тих людей, яких ненавидить Маск і проти яких активно виступає Трамп. Та, чорт забирай, ми можемо укласти угоду з Трампом і домовитись, що він буде позбуватися надмірної, на його думку, міграції (всі дослідження кажуть про інше, але що Трампу до наукових досліджень?) шляхом перенаправлення частини людей в українську армію. За гроші, звісно. І так, зараз в українській армії вже воює багато колумбійців. Але нам треба збільшити цю кількість на порядок, забираючи у Путіна впевненість, що він зможе виснажити українську армію. І збільшити мексиканцями, венесуельцями, колумбійцями. Але це погано узгоджується із расизмом

Це прикро. Це соромно. І ми маємо говорити в голос про такі речі. Бо Україна воює проти імперії зла, щоб не мати такого в наших містах.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

