Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна

Про це інформує Reuters.

Вказано, що 34-річний Декарлос Браун, який вже був заарештований за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, тепер також звинувачується на федеральному рівні у вбивстві в громадському транспорті. Хоча і державні, і федеральні звинувачення передбачають можливе покарання смертю, штат Північна Кароліна не страчував ув'язнених з 2006 року, тоді як федеральний уряд проводив страти ще у 2021 році.

"Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією - її жахливе вбивство є прямим результатом провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей. Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непростимий акт насильства — він ніколи більше не побачить світло дня як вільна людина", - заявила генеральна прокурорка США Памела Бонді.