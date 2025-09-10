Вбивство українки у США: американський мін'юст висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна
Міністерство юстиції США висунуло федеральні звинувачення у скоєнні вбивства української біженки Ірини Заруцької Декарлосу Брауну
Про це інформує Reuters.
Вказано, що 34-річний Декарлос Браун, який вже був заарештований за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, тепер також звинувачується на федеральному рівні у вбивстві в громадському транспорті. Хоча і державні, і федеральні звинувачення передбачають можливе покарання смертю, штат Північна Кароліна не страчував ув'язнених з 2006 року, тоді як федеральний уряд проводив страти ще у 2021 році.
"Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією - її жахливе вбивство є прямим результатом провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей. Ми будемо домагатися максимального покарання за цей непростимий акт насильства — він ніколи більше не побачить світло дня як вільна людина", - заявила генеральна прокурорка США Памела Бонді.
- Вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької сталося ще 22 серпня в Шарлотті (Північна Кароліна) справжній суспільний резонанс у США спалахнув лише днями, коли було оприлюднено шокуюче відео злочину. Деталі трагедії читайте в огляді Еспресо.
