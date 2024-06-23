"Боягузи та куколди" (с)

Хоча таке очікування, як мінімум, дивне і нелогічне, бо жодна притомна країна не вступить у війну добровільно, особливо якщо є варіанти не вступати. І вони, варіанти, у них наразі ще є.

Щобільше, найбільшими прихильниками такої позиції уникнення вступу у велику війну до 2022-го були ми, повністю і цілком. Маючи доволі велику армію, нікому навіть в голову не приходило розпочинати атаку навіть на свої території, щоб військовим шляхом відбити ЛНР і ДНР від сепаратистів. Ні Зеленський, ні Порошенко ніколи б такого не вчинили й не отримали б навіть 1% підтримки в суспільстві на цю авантюру тоді. Тому що знали, що це гарантовано спровокує Росію на велику війну. Так, Росія почала її й без провокації, але якби це почалось після атаки України на схід, то українці б з ґудзиками з’їли будь-якого президента, який би це почав і накликав таку біду (і балістичні ракети) на їх голови завчасно.

Це ми просто зараз вже по інший бік провалля і кричимо їм — стрибайте, чуваки, тут не страшно. (Тримаючи схрещені пальці за спиною).

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Тому кпинити зараз із Байдена чи Шольца, що вони отакі от боягузи – це смішно. Їх ґудзики не міцніші й будуть легко перетравлені власним бомбардованим народом.

Мало того, зараз особливо добре видно цінність отих всіх "Мінськів", "Будапештів" та інших домовленостей, які наче б то не спрацювали, а насправді виграли доволі багато часу, дозволили нашій країні трохи зміцнитись і оперитись, а нам – пожити та виховати дітей. Бо це все могло початись набагато раніше.

Світ знав безліч угод і домовленостей про вічний мир, засвідчених найвищими особами – президентами, імператорами та царями, Папами Римськими тощо. І практично кожна з них була порушена у майбутньому, іноді навіть самими підписантами, котрі клялись у вічній дружбі й ставили пафосні сургучеві печатки. Вусатий очільник Третього райху, свідомо знущаючись, заставив Францію підписати свою капітуляцію у 1940-му році на тому ж самому місці та навіть у тому ж самому вагоні, в якому було підписано капітуляцію Німеччини у Першій світовій 1918-го у Комп’єнському лісі. Для цього спеціально знайшов його і привіз для цієї справи. Феноменальний цинізм і позерство.

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У конфлікті з Росією ми рухаємось різними часовими шкалами із західними країнами. У нас вже велика війна, а у них ще АТО/ООС щойно почалось, і вони мізкують як би то пропетляти чи заморозити. Так, цілком можливо що їм теж це не вдасться і своя велика війна чекає і їх. Але розпочинати її раніше, аніж це справді необхідно для їх країн, вони не будуть. Так, це дуже необхідно для нас, але для цього нам треба було до 2022-го стати своїми для них.

Нам же цього не вдалось, на жаль. Сподіваємось, що вдасться у майбутньому, аби синхронізувати свої війни із Росією.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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