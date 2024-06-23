Кпинити зараз з Байдена чи Шольца через їхню обережність – смішно
Дивує обурення українців обережною позицією західних країн щодо Росії та небажанням вводити війська чи розпочинати якісь ракетні удари хоча б, здалеку
"Боягузи та куколди" (с)
Хоча таке очікування, як мінімум, дивне і нелогічне, бо жодна притомна країна не вступить у війну добровільно, особливо якщо є варіанти не вступати. І вони, варіанти, у них наразі ще є.
Щобільше, найбільшими прихильниками такої позиції уникнення вступу у велику війну до 2022-го були ми, повністю і цілком. Маючи доволі велику армію, нікому навіть в голову не приходило розпочинати атаку навіть на свої території, щоб військовим шляхом відбити ЛНР і ДНР від сепаратистів. Ні Зеленський, ні Порошенко ніколи б такого не вчинили й не отримали б навіть 1% підтримки в суспільстві на цю авантюру тоді. Тому що знали, що це гарантовано спровокує Росію на велику війну. Так, Росія почала її й без провокації, але якби це почалось після атаки України на схід, то українці б з ґудзиками з’їли будь-якого президента, який би це почав і накликав таку біду (і балістичні ракети) на їх голови завчасно.
Це ми просто зараз вже по інший бік провалля і кричимо їм — стрибайте, чуваки, тут не страшно. (Тримаючи схрещені пальці за спиною).
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Тому кпинити зараз із Байдена чи Шольца, що вони отакі от боягузи – це смішно. Їх ґудзики не міцніші й будуть легко перетравлені власним бомбардованим народом.
Мало того, зараз особливо добре видно цінність отих всіх "Мінськів", "Будапештів" та інших домовленостей, які наче б то не спрацювали, а насправді виграли доволі багато часу, дозволили нашій країні трохи зміцнитись і оперитись, а нам – пожити та виховати дітей. Бо це все могло початись набагато раніше.
Світ знав безліч угод і домовленостей про вічний мир, засвідчених найвищими особами – президентами, імператорами та царями, Папами Римськими тощо. І практично кожна з них була порушена у майбутньому, іноді навіть самими підписантами, котрі клялись у вічній дружбі й ставили пафосні сургучеві печатки. Вусатий очільник Третього райху, свідомо знущаючись, заставив Францію підписати свою капітуляцію у 1940-му році на тому ж самому місці та навіть у тому ж самому вагоні, в якому було підписано капітуляцію Німеччини у Першій світовій 1918-го у Комп’єнському лісі. Для цього спеціально знайшов його і привіз для цієї справи. Феноменальний цинізм і позерство.
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У конфлікті з Росією ми рухаємось різними часовими шкалами із західними країнами. У нас вже велика війна, а у них ще АТО/ООС щойно почалось, і вони мізкують як би то пропетляти чи заморозити. Так, цілком можливо що їм теж це не вдасться і своя велика війна чекає і їх. Але розпочинати її раніше, аніж це справді необхідно для їх країн, вони не будуть. Так, це дуже необхідно для нас, але для цього нам треба було до 2022-го стати своїми для них.
Нам же цього не вдалось, на жаль. Сподіваємось, що вдасться у майбутньому, аби синхронізувати свої війни із Росією.
Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер
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