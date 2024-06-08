В цю неділю відбудуться вибори до Європейського парламенту. 400 млн європейців обиратимуть органи, які безпосередньо впливають на їхнє життя, і насправді - на життя цілого світу. І на життя українців, безумовно, теж, оскільки ми хочемо стати членами Європейського Союзу. Чи буде це легко? Ні. Чи важливо це для нас? Безумовно. Всього в світі лише 500 млн людей живе в демократичних країнах, а світове населення - 8 млрд. Це означає, що всі інші живуть в країнах, де бракує демократії і є війна. Сьогодні йде війна між демократичним світом і світом авторитарним. Ми чудово знаємо цю “вісь зла”: Росія, Іран, Північна Корея і Китай, який насправді теж є авторитарною країною, але намагається грати нейтральну роль. Хоча не можна бути нейтральним, коли ти порушив права людини в себе в території і не можеш визнати, хто насправді є агресором, а хто жертвою. Саме таку політику проводит Китай.

На міжнародній конференції в Гданську, звідки я щойно повернувся, якраз все це обговорювали. Дата проведення конференції була обрана не випадково: 4 червня 1989 року в Польщі відбулися напіввільні вибори. Комуністична партія вимушена була піти на перемовини з найпотужнішою суспільною силою в тодішній Польщі - профспілкою “Солідарність”. В результаті круглого столу вирішили Сенат обирати вільно, а от Сейм - з квотою посткомуністів. Але в сеймі теж перемогли демократичні сили, і прем'єр Мазовецький розпочав перші польські реформи, які фактично змінили цю країну. Реформи в Польщі, падіння Берлінського муру, об'єднання Німеччини, - все це, в свою чергу, призвело до розвалу Радянського Союзу і до нашої незалежності. Тому ця дата 4 червня є для нас важливою, як і були важливими на конференції були розмови про майбутнє України.

Сьогодні майбутнє України пов'язане з виборами в Європейський парламент. Росія робить все для того, щоб перемогли праві популістські партії, і щоб ці партії стимулювали розвал Європейського Союзу. Якщо демократії не буде, тоталітарним країнам набагато легше триматися разом і перемагати. Через те, що для нас надзвичайно важливо стати членами ЄС, ми вболіваємо за партії, які підтримують наше членство і перемогу.

Поки все говорить про те, що в європейському парламенті демократичні сили матимуть дві третини, а ультраправі - третину (більше, ніж було раніше). Згідно соціологічних досліджень, переможе Європейська народна партія. І вона може увійти в коаліцію з новими ліберальними силами. Таким чином, Урсула фон дер Ляєн зможе зберегти своє місце, а зелені, ліві демократичні партії можуть бути союзниками Європейської народної партії. Для нас це загалом непогано.

Хоча те, що в Європейському парламенті все голосніше звучать голоси ультраправих, які виступають проти нашої підтримки і загалом проти цілісності ЄС, має насторожувати і свідчить про те, що ми маємо бути надзвичайно активними для того, щоб Європа нас підтримувала. Європа буде нас підтримувати лише в тому разі, якщо ми справді будемо проводити реформи і будуватимемо демократію, а не тоталітарне суспільство, як дехто хоче.

Від того, кого оберуть в Європейський парламент, залежить і робота Єврокомісії, де вперше планують ввести посаду комісара з оборони. Європа остерігається майбутнього США: в разі перемоги Дональда Трампа ніхто не знає, яку політику він буде проводити. Багато хто остерігається його, так би мовити, ізоляціонізму, що Україну будуть менше підтримувати... Хоча дехто з аналітиків прогнозує протилежне, що Трамп, який не зможе вплинути на Путіна, навпаки, буде робити все, щоб знищити Росію. Не знаємо, як це буде, але європейці хочуть жити в суспільстві прогнозованому, тому й оберуть комісара з європейської безпеки.

Спочатку багато розмов було про те, що це буде поляк: називали прізвище міністра зовнішніх справ Польщі Сікорського. Тепер багато хто стверджує, що це буде француз, бо французи обіцяють підтримувати Україну і це одна з найбільших країн ЄС. Для України надзвичайно важливо, якою буде політика ЄС цій сфері, від цього залежить не лише наша оборона, а й доля біженців з України, яких понад 5 мільйонів. Нам дуже важливо створити умови для їхнього повернення, забезпечити для них нормальну роботу, підтримку, особливо для тих, хто залишився без домівок. Все це теж буде залежати від майбутнього ЄС.

В нас відкривається фантастичний шанс: ми справді можемо стати членами ЄС і НАТО. Це, звичайно, залежить від наших збройних сил, які потребують постійної підтримки, але залежить й від кожного з нас.

Якщо Україна не буде проводити реформи, то, як кажуть європейські політики мені в прямому спілкуванні, ніхто Україну не буде підтримувати фінансово. Ті 50 млрд євро, які виділив ЄС Україні, будуть жорстко контролюватися Європейською комісією. І вимогою буде побудова сильного демократичного суспільства, реформування всього, що в нас не реформовано, перемога над корупцією. І це вже наше "домашнє завдання".

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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