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OPINION

Крах СРСР. Чому імперія вижила

Валерій Пекар
19 серпня, 2024 понедiлок
12:00
Погляд Валерій Пекар

19 серпня. В цей день 33 роки тому почався розпад Радянського Союзу

Зміст

Імперія здавалася міцною, мала потужний ядерний арсенал та половину країн світу у ролі сателітів. П'ять місяців тому відбувся референдум, на якому переважна більшість громадян проголосувала за збереження СРСР. У своїх звітах ЦРУ зазначало, що Радянський Союз незламний, а його керівництво має намір і спроможність подолати всі поточні негаразди.

Через п'ять днів Україна проголосила незалежність.

Через чотири місяці Радянський Союз припинив існувати як політична одиниця та геополітична реальність. Його прапор над Кремлем був спущений, а його президент подав у відставку.

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Аналізуючи причини розпаду СРСР, хтось вказує на суб'єктивні фактори на кшталт Горбачова, Кравчука чи Єльцина. Але одна людина чи навіть троє не можуть розвалити могутню імперію, якщо вона дійсно могутня. Очевидно, в основі лежать об'єктивні причини: економічні негаразди, управлінські проблеми, воєнні невдачі, екологічні катастрофи, падіння ідеології, зростання ідентичностей тощо.

Тоді імперія вижила, передусім через небажання Заходу дозволити її повний розпад. Захід тричі рятував російську імперію у XX сторіччі, стверджує словацький дослідник Юрай Месік. Національні (тоді автономні) республіки проголосили суверенітет, дві з них -- незалежність, але РФ розпочала Чеченську війну, і Захід став на бік імперії, а всі спроби незалежності були задушені силою, погрозами, підкупом еліт.

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Нині маємо наступний етап розпаду імперії, сподіваюся, вже останній. Додайте до факторів розпаду те, чого не було у 1991: виснажливу війну, санкції, конфлікт із Заходом, демографічні проблеми, наявність інтернету, позиції сильних гравців на кшталт Китаю та Туреччини, наявність історій успіху націй, що звільнилися у 1991.

Процес розпаду імперії повільний, але невідворотний.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Радянський Союз
історія України
Війна з Росією
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