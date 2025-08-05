Для РФ це чергова спецоперація. Зараз Молдова — майданчик для випробовування дезінформаційних, інформаційно-психологічних та кібероперацій.

Президентка Молдови Санду зробила заяву — попередження про те, що Росія готує масштабне втручання у вибори до парламенту. "Росія прагне вже цієї осені встановити контроль над Молдовою та готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори, заплановані на вересень. Кремль вкладає ресурси у створення кількох політичних проєктів, щоб провести своїх представників до наступного складу парламенту", — сказала Санду після засідання Вищої ради безпеки країни.

3 серпня ЦВК Молдови зареєструвала політичне об’єднання проросійського експрезидента Ігоря Додона "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic), до якого увійшли "Партія соціалістів", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови".

Читайте також: Росія посилює військову базу у Вірменії. Навіщо? Нагадаю, що дуже драматичними були восени минулого року і президентські вибори в Молдові. Мая Санду вирвала перемогу у проросійського кандидата Александра Стояногло. Це був бій за майбутнє Молдови. Своєю перемогою Санду підтвердила курс Молдови до ЄС. Александр Стояногло заявляв про готовність перемовин із Путіним і відновлення авіасполучення з Москвою. Під час президентських виборів масово скуповувались голоси виборців. Систему скупівлі голосів назвали "мережею Шора", оскільки за нею стояв олігарх-втікач Ілан Шор, який проживає в Москві й має низку супермаркетів.

Молдова — парламентська республіка. Майбутній парламент може суттєво змінити курс Молдови й перетворити Санду на спостерігача. Чи зможе Мая Санду зберегти вплив своєї партії PAS? Який буде сформовано уряд — проєвропейський чи проросійський? На кону суверенітет Молдови і європейська безпека!