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OPINION

Кремлівська Telegram-мережа Портнова, Бужанського, Дубінського й Кравця: хто і чому дискредитує судову реформу?

Ірина Федорів
26 лютого, 2024 понедiлок
14:03
Погляд Ірина Федорів

Серйозні інвестори прийдуть в Україну зокрема й тоді, коли у нас буде незалежна і реформована судова гілка влади

Інвестори додають потужностей нашій економіці, а в тому, щоб ми були сильніші не зацікавлена держава-агресор — Росія.

Саме тому Кремль проводить спецоперацію в інформаційному полі, аби судова реформа не відбулася. Головні удари йдуть по доброчесних суддях та лідерах громадських організацій, які стежать за впровадженням реформи. І це все відбувається у соцмережі Telegram, яка має найбільший попит з-поміж українців під час споживання новин, і яку по суті жодним чином не регулює наше законодавство. А засновником цієї соцмережі є росіянин Павло Дуров.

Проросійську мережу, яка дискредитує реформу судової системи та доброчесних суддів виявила громадська ініціатива "Голка". Детальніше про нього можна прочитати тут

Мережа телеграмканалів, які протидіють судовій реформі

Фото: ГО "Голка"

До неї увійшла низка персональних Телеграм-каналів: 
  • Андрія Портнова (за часів зрадника Януковича контролював суди) та Олени Лукаш (очолювала за часів держзрадника мін’юст),
  • Ростислава Кравця (адвокат, що підтримував “суддів Майдану” і зрадника Олега Гривковського. Кравець засвітився на “плівках Вовка”)
  • двох нардепів — Максима Бужанського та Олександра Дубінського, який сидить у СІЗО, бо йому вручили підозру і державній зраді. 

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Найбільша кількість репостів у цій мережі йде з каналу адвоката Ростислава Кравця. Він намагається дискредитувати суддів Верховного Суду, зокрема Івана Міщенка, який пішов захищати країну з перших днів війни, Віктора Пророка та Дмитра Гудиму. Щодо діяльності двох останніх Кравець навіть подав інформаційний запит до Верховного Суду. 

Для розуміння, суддя Віктор Пророк, один із тих двох, ким так цікавиться Кравець у запиті, проявив себе дуже активно, коли в очільника одного з касаційних судів у складі Верховного Суду Богдана Львова виявили російське громадянство. Окрім того, під час Пленуму Верховного Суду, коли порушували скандальне питання нового штатного розпису, позиція судді Пророка теж була досить виваженою та обґрунтованою.

Що стосується судді Дмитра Гудими, то він отримав премію “Честь тижня” від громадського сектору. Також під час одного з останніх Пленумів цей суддя наголошував на тому, що законодавчі ініціативи нардепів, які стосувалися Великої Палати Верховного Суду, – це спроба наступу на незалежність судової гілки влади. Цю ж думку поділяє і громадський сектор.

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Також інформаційні удари йдуть по члену Вищої Ради правосуддя Роману Маселку, який ще 10 років тому розпочав кампанію щодо притягнення до відповідальності суддів Майдану. Саме їх Кравець часто захищав.

Окрім цього до мережі увійшла низка анонімних ТГ-каналів, які, дискредитують лідерів громадських організацій, які стежать за впровадженням реформи — голову правління Фундації DEJURE Михайла Жернакова та очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

І тут варто нагадати, що за відсутності законодавства, яке регламентує діяльність соцмереж як медіа, Telegram-канали легітимізовані у нас на найвищому рівні. Представників анонімниих ТГ-каналів запрошували на “офрекордз” із президентом. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що, на його думку, президента підставили.  Але потім всі дізналися, що Telegram-канали акредитували на пресконференцію Володимира Зеленського. 

З тим, як у часи війни регулювати діяльність Telegtam, мають розібратися законотворці. А СБУ має ретельно дослідити діяльність ТГ-каналів та їхніх адмінів, які діють в інтересах держави-агресора і вжити заходів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
колаборанти
пропаганда
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