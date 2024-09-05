Головною грошовою одиницею на Русі була гривня — за річне лоша давали пів гривні; за вола гривню; за смердового коня 2 гривні, за княжого коня (якщо він з плямою) 3 гривні.

У Х ст., окрім гривні, були ще куни, різани і ногати, векші: одна гривня = 20 ногатам = 25 кунам = 50 різанам = 150 векшам (віверицям).

З XII століття срібні гривні стали рубати навпіл, у результаті чого з’явилися рублі (тобто "обрубки гривні").

У XVII-XVIII ст. шагом називали польсько-литовську срібну монету вартістю у три гроші (трояк), яка карбувалася з 1528 року. Найбільш масово ця монета карбувалася за часів правління короля Сигізмунда III (1618-1624 роки).

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У Російській імперії 1 шаг = 2 копійкам, через що пізніша російська мідна монета номіналом у 2 копійки отримала в народі назву "шаг". Після 1839 року, через позначення номіналу на мідних російських монетах "2 копійки сріблом", найменування "шаг" було перенесене на номінал у "1/2 копійки сріблом" (інша назва "деньга"), таке позначення вживалося до 1917 року.

За Центральної Ради був прийнятий тимчасовий Закон про випуск державних кредитних білетів УНР, згідно з яким "кредитні білети випускаються у карбованцях, причому один карбованець містить 17,424 частки чистого золота і поділяється на 2 гривні або 200 шагів".

Постає питання: який сенс зараз, під час екзистенційної для українства війни, витрачати чималі державні кошти на перейменування копійки на шаг, якщо з того копійчаного дріб'язку залишились лише монети номіналом у 50 копійок, і вони вже нічого не варті — за них не купиш навіть коробку сірників.

Може, краще витратити ці "зайві" (з погляду голови Нацбанку Андрія Пишного) гроші на потреби ЗСУ? А потім, коли Україна переможе, вже займатися цією грошовою реформою?

Джерело

Про авторку. Ірина Магрицька — українська громадська діячка, публіцистка, філологиня

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