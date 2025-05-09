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OPINION

Леви на Апостольському престолі

Кирило Говорун
9 травня, 2025 п'ятниця
08:01
Погляд

Отже, обрали з неочевидних папабіле. Що значить, що це компромісна фігура на тлі того, що ніхто з очевидних папабіле не набирав потрібної більшості

Зміст

Я раніше говорив про три вісі, які визначатимуть цей конклав: глобальні захід — південь, американізм — антиамериканізм, консерватизм — лібералізм. Отже, конклаву вдалося поєднати лише глобальний південь та захід, з тяжінням все ж до заходу. Щодо другого, то Трамп буде задоволений. Щодо третього, то вибір імені говорить краще за все інше.

Ось які були папи Леви у минулому:

Лев I Великий (440–461) - саме за нього почало зростання папства. Також він чинив опір варварам, що захоплювали Рим.

Лев III (795–816) - коронував Карла Великого імператором у 800 році.

Лев IV (847–855) - укріпив Римські мури від арабських нападів.

Лев VIII (963–965) - призначений імператором Оттоном I. Вважається антипапою.

Лев IX (1049–1054) - саме за нього сталася Велика схизма зі Сходом. До якої він, правда, трохи не дожив.

Лев X (1513–1521) - за нього сталася Реформація, і він же відлучив Мартина Лютера від церкви.

Лев XII (1823–1829) - консервативний папа після наполеонівських воєн.

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Лев XIII (1878–1903) - на якого, очевидно, і орієнтувався Роберт Прево, обираючи собі імʼя. З одного боку, той був видав енцикліку Rerum Novarum - нове на той час слово про соціальну справедливість. Але саме він став одним з апостолів хрестового походу проти модернізму і лібералізму, що продовжувався аж до Другого Ватиканського. Він — стовп неосхоластицизму, якому пізніше протистала "нова теологія". Серед його головних ворогів була секуляризація та спроби ослаблення влади Римського престолу. Втім, він був не настільки радикальний, як папи Пій IX і Пій Х до і після нього.

Всі паралелі із сучасністю очевидні. Висновки робіть самі.

P.S. Для України це може бути непоганий вибір.

Джерело

Про автора. Кирило Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я", професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Гаффінгтон

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Суспільство
Світ
вибори
Ватикан
Папа Римський Франциск
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