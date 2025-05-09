Я раніше говорив про три вісі, які визначатимуть цей конклав: глобальні захід — південь, американізм — антиамериканізм, консерватизм — лібералізм. Отже, конклаву вдалося поєднати лише глобальний південь та захід, з тяжінням все ж до заходу. Щодо другого, то Трамп буде задоволений. Щодо третього, то вибір імені говорить краще за все інше.

Ось які були папи Леви у минулому: