"Мало вас там били". Про інцидент з військовим у львівському банку і не тільки
Бачили вже львівську тьотю і її чоловіка, яка принижувала військового, що цілком законно пройшов без черги в банку
Вона там верещить, що у нього "руки-ноги цілі", "мало вас там били", і в неї син начебто у війську.
З'ясувалося, що ніхто у них не у війську, їх вже звільнили з роботи, ну може, ще будуть судитися за відновлення.
Але я навіть про цей конкретний випадок.
Бо таких і схожих випадків є багато.
- Ветерана побили через зауваження про російську музику.
- Водій автобуса відмовився безплатно везти ветерана.
- Ветеранку принижували в маршрутці, бо показала посвідчення.
Ми натрапляємо на це щодня.
Я б дуже хотіла, щоб це було винятками, а не нормою, але давайте без особливих ілюзій.
Я собі думаю, що обурення в соцмережах, справи про хуліганство, виховні бесіди з правоохоронцями — це все, очевидно, є, але цього замало і воно не про систему, а про реактивність.
Скандал — обурення — реакція.
Скандал — обурення — реакція.
А скільки військових, чоловіків і жінок, не є публічними. І не напишуть про це в соцмережах.
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Для того, щоб це змінити, мала б бути окрема цілеспрямована політика.
- інформаційна кампанія, яка пояснює нормальність пільг військовим і пояснення, які вони є (от прямо інформаційні стенди в банку чи в маршрутці),
- навчання на робочих місцях, робота з упередженнями і тупістю, наприклад, щоб нікому в голову не приходило говорити щось про руки-ноги,
- дієва гаряча лінія, куди можна поскаржитись на такі випадки у транспорті або в закладах громадського харчування,
- дієві службові розслідування, відсторонення від роботи, штрафи на робочих місцях тощо.
Ну і в ідеалі — прозоріші правила бронювання, наприклад. Бо це теж все частина комплексних рішень мало б бути.
Хоча навіщо я це пишу.
У країні, де верховний головком четвертий рік боїться на пресконференції слово "мобілізація" публічно сказати.
Це я щось захопилась, вибачайте.
Та все ж — це все питання не лише моралі/аморальності, це питання наявності механізмів покарання і превенції, а не звільнили з роботи, як всі ЗМІ написали.
І це питання того, як ми вибудували панівний суспільний наратив: військовий — це честь і повага, відтак — переваги статусу, чи військовий — це той, хто не втік, не відкупився, лох, словом?
Як часто вважає цей мовчазний натовп у всіх цих публічних кричущих ситуаціях.
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Але є ще два — найголовніші — моменти.
Такі та схожі ситуації триватимуть, доки всі навколо мовчатимуть, ховатимуть очі й відійдуть в бік — люди, які це бачать.
- Доки казатимуть "нє нєрвіруйтє водітєля, он нас вєзьот" (це мій особистий кейс, коли я захистила людину в маршрутці).
- Доки цей натовп з правами, але чомусь без жодних обов’язків, не захистить військового чи військову, а удаватиме, що їх це не стосується.
Що вони тут просто їдуть, а самі нікого нікуди не посилали.
І друге — це все не зміниться, якщо військові будуть чужими людьми: братом сусідки, батьком іншого хлопця, сином якоїсь жінки з того кінця села, якимось чужим чоловіком, спеціально народженим для війни, дівчиною, "якій не сиділось вдома" і т.д.
Бо своїх ти будеш захищати, а не відводити очі.
Бо найчастіше такі пости тут приймають лише рідні військових.
Це зміниться тільки, якщо якомога більше людей на вулицях ідентифікуватимуть з військовими своїх синів, дочок, чоловіків, братів, близьких друзів і подруг.
Бо знецінення ж як працює?
Воно працює і як механізм самозахисту: щоб не визнавати, що ти чи твоя близька людина на щось не здатна, щось не зробила, ти береш і принижуєш те, на що здатні, що зробили інші люди.
Цей натовп, що завжди ховає очі, він же найчастіше боїться подивитись в очі власній малодушності.
А взагалі — у військових не життя, а мед.
Можна в банку пройти без черги оформити інвалідність, на ОККО є знижка на бензин, час від часу видають труси й шкарпетки, можуть в госпіталі зрідка підлікувати, а якщо не вб’ють і дадуть відпустку — то і за кордон можна з’їздити.
Дивно, що це все не так і популярно.
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
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