"Мало вас там били". Про інцидент з військовим у львівському банку і не тільки

Вона там верещить, що у нього "руки-ноги цілі", "мало вас там били", і в неї син начебто у війську. З'ясувалося, що ніхто у них не у війську, їх вже звільнили з роботи, ну може, ще будуть судитися за відновлення.

Але я навіть про цей конкретний випадок. Бо таких і схожих випадків є багато. Ветерана побили через зауваження про російську музику.

Водій автобуса відмовився безплатно везти ветерана.

Ветеранку принижували в маршрутці, бо показала посвідчення.

Ми натрапляємо на це щодня. Я б дуже хотіла, щоб це було винятками, а не нормою, але давайте без особливих ілюзій.

Я собі думаю, що обурення в соцмережах, справи про хуліганство, виховні бесіди з правоохоронцями — це все, очевидно, є, але цього замало і воно не про систему, а про реактивність.

Скандал — обурення — реакція. Скандал — обурення — реакція.

А скільки військових, чоловіків і жінок, не є публічними. І не напишуть про це в соцмережах. Читайте також: Люди, котрі, всупереч всьому, живуть у кіл-зоні

Для того, щоб це змінити, мала б бути окрема цілеспрямована політика.

інформаційна кампанія, яка пояснює нормальність пільг військовим і пояснення, які вони є (от прямо інформаційні стенди в банку чи в маршрутці),

навчання на робочих місцях, робота з упередженнями і тупістю, наприклад, щоб нікому в голову не приходило говорити щось про руки-ноги,

дієва гаряча лінія, куди можна поскаржитись на такі випадки у транспорті або в закладах громадського харчування,

дієві службові розслідування, відсторонення від роботи, штрафи на робочих місцях тощо.

Ну і в ідеалі — прозоріші правила бронювання, наприклад. Бо це теж все частина комплексних рішень мало б бути.

Хоча навіщо я це пишу. У країні, де верховний головком четвертий рік боїться на пресконференції слово "мобілізація" публічно сказати. Це я щось захопилась, вибачайте.

Та все ж — це все питання не лише моралі/аморальності, це питання наявності механізмів покарання і превенції, а не звільнили з роботи, як всі ЗМІ написали.

І це питання того, як ми вибудували панівний суспільний наратив: військовий — це честь і повага, відтак — переваги статусу, чи військовий — це той, хто не втік, не відкупився, лох, словом? Як часто вважає цей мовчазний натовп у всіх цих публічних кричущих ситуаціях. Читайте також: Щоб вистояти – треба змінитися. Усім без винятку

Але є ще два — найголовніші — моменти. Такі та схожі ситуації триватимуть, доки всі навколо мовчатимуть, ховатимуть очі й відійдуть в бік — люди, які це бачать. Доки казатимуть " нє нєрвіруйтє водітєля, он нас вєзьот " (це мій особистий кейс, коли я захистила людину в маршрутці).

Доки цей натовп з правами, але чомусь без жодних обов’язків, не захистить військового чи військову, а удаватиме, що їх це не стосується. Що вони тут просто їдуть, а самі нікого нікуди не посилали.

І друге — це все не зміниться, якщо військові будуть чужими людьми: братом сусідки, батьком іншого хлопця, сином якоїсь жінки з того кінця села, якимось чужим чоловіком, спеціально народженим для війни, дівчиною, "якій не сиділось вдома" і т.д.

Бо своїх ти будеш захищати, а не відводити очі. Бо найчастіше такі пости тут приймають лише рідні військових.

Це зміниться тільки, якщо якомога більше людей на вулицях ідентифікуватимуть з військовими своїх синів, дочок, чоловіків, братів, близьких друзів і подруг.

Бо знецінення ж як працює? Воно працює і як механізм самозахисту: щоб не визнавати, що ти чи твоя близька людина на щось не здатна, щось не зробила, ти береш і принижуєш те, на що здатні, що зробили інші люди.

Цей натовп, що завжди ховає очі, він же найчастіше боїться подивитись в очі власній малодушності.