Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Маємо шанс, останній. Але цей шанс — не в руках влади
OPINION

Маємо шанс, останній. Але цей шанс — не в руках влади

Владислав Смірнов
22 липня, 2025 вiвторок
14:02
Погляд блог Владислав Смірнов

Те, що ми називали "державою", було лише її макетом, підставною пострадянською формою, за якою криється відсутність відповідальності, цілепокладання, морального договору. Справжня держава — це не текст Конституції. Це акт волі. І ми його не здійснили

Зміст

2022-й дав нам шанс. Не просто виграти війну — а вперше в історії заснувати українську державу по-справжньому. Не як територію, а як політичну реальність. Не як бюрократичний апарат, а як духовно-політичну конструкцію нації-громади. Але замість акту заснування ми отримали чергову імітацію — зі зрадженими реформами, "посадовцями-воїнами" на SUVах і законами, які індексують право на крадіжку.

Війна як точка правди

Війна завжди роздягає державу до кісток. Вона зриває мундири, пафос, реформаторську косметику. І показує: хто ми насправді. Чим є "влада", коли зникає комфорт. Хто платить — і хто ховається. Хто будує — і хто тягне все на себе. У цій війні ми побачили: влада не стала державою. Вона стала окупаційною адміністрацією для самої себе. Вона не планує перемоги — вона планує евакуацію.

Це навіть не зрада. Це — повна відсутність конструкції відповідальності. Як і у 1918, як і в 1991, як і після Майдану, ми залишили систему, що не створює, а утилізує.

Чому ми не створили державу?

Бо в нас не було політичного суб'єкта. Була армія — але не стратегія. Були волонтери — але не політична нація. Був народ — але не громадянство. Були вибори — але не влада народу. Ми вміємо героїчно воювати, але не вміємо інституційно будувати. Бо кожна спроба оформити нову державу розбивалася об стару — ту, що з кабінетів, що зі зв'язків, що з шепоту між "своїми".

Держава — це коли хтось каже "Я відповідаю", а не "Я перепишу все на дружину". Це коли чиновник — не власник, а тимчасовий носій публічної довіри. Ми не змогли вкоренити цей принцип. Бо не завершили акт емансипації — від Москви, від КДБ, від власного страху перед самостійним вибором.

Читайте також: Світ іржавої танкової броні проти світу ілюзій і "рожевих метеликів"

Сучасна правляча верхівка — це не еліта, а паразитичний уламок колоніального класу, що вивчив українську і навчився співати гімн, але не пережив катарсис. Вони не хочуть перемоги. Вони хочуть статусу. Їм вигідна війна — як інструмент утримання влади без конкуренції. Як ширма для договорняків. Як спосіб отримувати мільярди під виглядом допомоги, яку не треба повертати.

Вони не бояться Путіна — вони бояться Майдану. Вони не готуються до перемоги — вони готуються до капітуляції. Країна, в якій Зеленський може вийти в ефір з Парижа й оголосити "переговори", вже готується. І навіть не ховає це. Бо той, хто краде під час війни — точно знає, що не буде відповідати.

Чи буде третій акт?

Ми живемо у трагедії, яка складається з трьох актів. Перший — атака. Другий — оборона. І третій — зрада. Україна була зраджена в 1918. Була зраджена в 1939. Була зраджена у 2010. Зараз ми входимо у фінальний акт ще однієї спроби.

Це може бути державне самогубство через "угоди", меморандуми, переговори та миротворчі місії. Це може бути розпад — із "перехідними адміністраціями" на фронтових територіях. Це може бути окупація — з руками старих міністрів, що вже зараз купують собі квитки в майбутню "дружню до Росії" Україну.

Читайте також: Чому з українського дискурсу зникло слово "перемога"

Вибір не зроблено!

Наша найбільша помилка — ми досі не зробили вибору. Ми не сказали: або ми будуємо іншу, справжню державу — або все це марно. Ми ховаємося за словом "складно", "час не той", "давайте після перемоги". Але перемоги не буде, якщо немає держави, здатної перемагати. Нам не бракує хоробрості. Нам бракує організації. І ми або створимо нову республіку — з нуля, з відповідальністю, з громадянством як обов’язком, а не правом, — або станемо лише територією, над якою ходять колони з заходу на схід і зі сходу на захід. Як це було сотні років до нас.

Сьогодні ми маємо шанс, останній. Але цей шанс — не в руках влади. Він у руках тих, хто не зламався, хто не продався, хто не розучився мріяти. Тих, хто розуміє: влада після війни має бути іншою. Конституція має бути іншою. Громадянство має бути іншим.

Заклик до нації

Дорогі мої українці, час прозріння настав. Більше немає права чекати. Немає більше часу сподіватися на диво. Немає більше простору для надії на те, що хтось "згори" врятує нас. Нинішня влада — вбивча для нашого майбутнього і фатальна для сьогодення. Це вже не гіпотеза. Це вже — реальність. Остаточна. Безповоротна. Ця влада, готує поразку замість перемоги, перекладає відповідальність і зберігає себе. Вона торгує нами — за корупційні гарантії, за спокій у своїй еміграції, за безкарність в обмін на зраду.

Тому — або ми підіймаємось, або нас зітруть. Держава твориться тільки дією. І кожен день мовчання — це ще один цвях у домовину державності. Настав час не спостерігати, а формувати. Не терпіти, а ламати. Не вірити — а діяти.

Інакше ми втратимо все. Назавжди.

Джерело

Про автора. Владислав Смірнов, український підприємець, громадський діяч, фахівець з планування та розвитку системи охорони здоров'я

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
літо
Автор Катерина Ганжа
21 липня, 2025 понедiлок
Де буде спека, а де – пройдуть дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні найближчими днями
Кремль москва
Автор Євген Козярін
20 липня, 2025 неділя
Якщо у Росії буде знову мобілізація, вона буде кардинально відрізнятися від 2022 року, - аналітик Денисенко
літак США
Автор Оксана Ліховід
21 липня, 2025 понедiлок
США чітко вказують, хто буде головним у Європі: Таран про розміщення ядерної зброї у Великій Британії
Київ
+29.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
22 липня
14:02
Вєрка Сердючка
Директор комплексу в Києві, де Сердючка співала російською, сплатить штраф 425 грн
13:56
зруйнований Слов'янськ
"Ворог обстрілює всім, чим може дістати": мер Слов'янська Лях закликав мешканців евакуюватися
13:38
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт, що руйнує гарантії незалежності НАБУ й САП
13:25
на фото Верховна Рада України
Верховна Рада звернулась до конгресу США з проханням продовжувати підтримку України
13:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
В ЄС пропонують співпрацювати з лівійцями, щоб зупинити Росію, а Путін байдужий до погроз Трампа. Акценти світових ЗМІ 22 липня
13:18
Померла акторка театру Івана Франка Анастасія Добриніна
13:18
Дмитро Пєсков
Пєсков сказав, що потрібно для прямих перемовин між Путіним і Зеленським
13:16
Володимир Плахотнюк
У Греції затримали олігарха-втікача з Молдови Плахотнюка та його соратника-депутата Цуца
13:14
Ірина Геращенко
"Є ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі": Геращенко про законопроєкт щодо обмеження повноважень НАБУ й САП
13:03
комік Стівен Колбер
Комік Стівен Колбер у прямому етері послав Трампа через закриття The Late Show
13:00
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував ще кілька етапів обмінів полоненими з РФ
12:43
штучний інтелект
Україна та Данія розробляють комплекс для перехоплення дронів на основі ШІ, – Defence Express
12:40
Кирило Буданов
РФ планує витратити на переозброєння понад $1 трлн до 2036 року, - Буданов
12:37
вугілля
Понад 5 млрд збитків державі: ДБР завершило досудове розслідування щодо незаконного видобутку вугілля в окупованому Донецьку
12:30
Юлія Свириденко
Свириденко назвала проблему корупції в Україні перебільшеною
12:25
на фото Денис Шмигаль
Україна у 2026 році потребуватиме щонайменше $120 млрд на оборону, – Шмигаль
12:25
дощ
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні очікуються дощі з грозами 23 липня
12:05
OPINION
А ви казали, що Зеленський не вміє в диктатора...
11:56
Рустем Умєров
Умєров очолить українську делегацію для перемовин з РФ
11:53
Дитсадок
"Власна справа": українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття дитсадка
11:42
Нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко
В СБУ заявили про викриття витоку інформації з обмеженим доступом в НАБУ
11:35
Оновлено
Росіяни обстріляли Донеччину авіабомбами: у Краматорську загинула 10-річна дитина, у Слов'янську є постраждалі
11:34
Богдан Ступка
Був міністром, а життя порівнював із джазом: минає 13 років з дня смерті видатного актора Богдана Ступки
11:26
Ексклюзив
Президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск
Визначальний вплив на допомогу Україні з боку Європи матимуть три країни, - дипломат Шамшур
11:21
МВФ
Україна може звернутися до МВФ по додаткове фінансування: Свириденко назвала причину
11:18
Російська пропаганда поширює фейк, начебто мер Курахового платив іноземним найманцям для обстрілу містян
11:02
електроенергія
Споживання електроенергії зростає через спеку: ситуація в енергосистемі 22 липня
11:00
Ексклюзив
Карта бойових дій за 12-19 липня
Куп'янськ - це завдання №2 для противника після Покровсько-Костянтинівського напрямку, - Пехньо
10:53
пістолет
На Київщині невідомий вистрілив у чоловіка в автівці: поліція розшукує нападника
10:44
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки та будь-яке втручання державних структур у бізнес
10:43
російські військові окупанти
Росіяни окупували Грушівське на Донеччині, - DeepState
10:26
штучний інтелект
Кількість запитів до ChatGPT становить понад 2,5 млрд на день
10:04
OPINION
Блог Агія Загребельська
Вхід до цивілізованого світу закритий для тих, хто підтримує мʼясника
10:00
Мартін Лютер Кінг-молодший
Адміністрація Трампа розсекретила документи, пов'язані з убивством Мартіна Лютера Кінга-молодшого
09:58
Ексклюзив
Трамп і Путін
У Кремлі мають усвідомити, що наближається час "страти": Їжак про заяви Трампа щодо 50 днів
09:50
Використовується як розвідник і фальш-ціль для виявлення української ППО: ГУР розкрило технічні складові нового дрона РФ
09:48
Ексклюзив
Тетяна Ніколаєнко
Деяка сенситивна інформація була вилучена, - журналістка Ніколаєнко про обшуки в НАБУ і САП
09:44
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
09:22
Ексклюзив
Трамп путін
Путін не готовий давати Трампу карти в руки: експерт-міжнародник про переговори у Стамбулі
09:15
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака "шахедів": сили ППО збили та вивели з ладу 26 ворожих БПЛА
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV