Молдова – гарна школа для всіх країн Європи
Перемога Санду в Молдові важлива для України з безпекової точки зору
Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла. Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.
Читайте також: Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
Очевидно, що ультраправі теж не всі проросійські, як, наприклад, в Італії. Але Італія – швидше виняток. Для Росії важливо позбавити нас європейської підтримки, тобто фінансів на зброю і соціальний захист суспільства. Це єдиний шанс для них перемогти.
Читайте також: Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
Ще кілька років вони можуть повоювати, щоб змінити суспільну і політичну картину у Франції, Німеччині та Польщі. Тому Молдова – гарна школа для всіх.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
