Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла. Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.

Очевидно, що ультраправі теж не всі проросійські, як, наприклад, в Італії. Але Італія – швидше виняток. Для Росії важливо позбавити нас європейської підтримки, тобто фінансів на зброю і соціальний захист суспільства. Це єдиний шанс для них перемогти.

Ще кілька років вони можуть повоювати, щоб змінити суспільну і політичну картину у Франції, Німеччині та Польщі. Тому Молдова – гарна школа для всіх.

