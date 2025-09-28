Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук

Таку думку висловив заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергій Герасимчук в етері Еспресо.

"Можна було б говорити про те, що Росія близька до реваншу, якби Мая Санду не вивчила уроки. Треба зауважити, що Мая Григорівна виявилась дуже азартним гравцем і майстром подекуди дуже елегантних рішень. Так сталося і на цих виборах. Очевидно, що якби проросійські сили йшли відразу кількома колоннами, блок "Побєда", Ілана Шора, інші політичні сили, які об'єднані в блоці патріотичних сил, соціалісти і комуністи, інші гравці, які підтримують Росію, то перемога була б неминучою. Але погляньте, як цікаво розіграла карти Санду. Блок "Побєда" фактично зняли з виборів. Буквально сьогодні сталося те, що я називаю ще одним елегантним рішенням. Ще вранці не було рішення суду і проросійська колона активно голосувала за партію Велика Молдова Вікторії Фортуни, але пообіді стало відомо, що ця партія не допущена до виборів, тому що суд відхилив апеляцію, яку подавала партія. Таким чином ці бюлетені виявились просто зіпсовані", - сказав він.

Сергій Герасимчук зауважив, що Мая Санду "вдало вибила" баштанку Гагаузії Ірину Влах.

"У самому патріотичному блоці ми теж маємо елемент гри, тому що Санду вдало вибила звідти Ірину Влах. Ірину Влах, яка колись була баштанкою Гагаузії, яка теж сформувала партію "Серце Молдови" і у цьому серці було дуже багато щупалець Ілана Шора, людей, які колись організовували разом з тим політичну силу. Таким чином ми вже маємо послаблення проросійських сил і на додачу до цього Санду ще сьогодні запросила всіх голосувати, в тому числі і діаспору. Окремо запросила голосувати молодь, і у цих своїх закликах говорила про те, що "не дамо Шору поневолити Молдову, довести, що ми продаємося за гроші". Тому зараз ми бачимо, що шанси PASу відносно зросли. PAS - та політична сила, яку підтримує Мая Санду, і відповідно яка підтримує Маю Санду і європейську інтеграцію. Я все ще не думаю, що ці шанси можуть дати їм повторно монобільшість, але щонайменше вони мають високі шанси на найбільшу фракцію. А відтак на спроби сформувати нову коаліцію", - зауважив експерт-міжнародник.