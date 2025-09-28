У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах

Про це пише The Guardian.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 і працюватимуть до 21:00, перші результати очікуються ввечері. За 101 місце у парламенті змагаються близько 20 партій та незалежних кандидатів.

Більшість опитувань показують, що проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), яка перебуває при владі з 2021 року, лідирує в голосуванні. Водночас аналітики наголошують, що підсумок голосування залишається непередбачуваним.

Колишній президент Молдови Ігор Додон, лідер Соціалістичної партії, висловив упевненість у перемозі опозиції. Він заявив, що у разі успіху планує продовжити діалог із ЄС, але водночас відновити тісні відносини з Росією.

Аналітики вважають, що вирішальною стане явка виборців, особливо в великій і впливовій діаспорі, яка, як правило, голосує за PAS, і в сепаратистському регіоні Придністров'я, який схильний до проросійських настроїв.