У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах

Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
10:47
Світ Молдова

У неділю, 28 вересня, у Молдові відкрилися виборчі дільниці на парламентських виборах, результати яких можуть визначити подальший зовнішньополітичний курс країни – рух до ЄС чи зближення з Москвою

Зміст

Про це пише The Guardian.

Виборчі дільниці відкрились о 07:00 і працюватимуть до 21:00, перші результати очікуються ввечері. За 101 місце у парламенті змагаються близько 20 партій та незалежних кандидатів.

Більшість опитувань показують, що проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), яка перебуває при владі з 2021 року, лідирує в голосуванні. Водночас аналітики наголошують, що підсумок голосування залишається непередбачуваним.

Колишній президент Молдови Ігор Додон, лідер Соціалістичної партії, висловив упевненість у перемозі опозиції. Він заявив, що у разі успіху планує продовжити діалог із ЄС, але водночас відновити тісні відносини з Росією.

Аналітики вважають, що вирішальною стане явка виборців, особливо в великій і впливовій діаспорі, яка, як правило, голосує за PAS, і в сепаратистському регіоні Придністров'я, який схильний до проросійських настроїв.

  • За даними Bloomberg, Росія планує втручання у вибори в Молдові для ослаблення проєвропейського уряду та впливу на євроінтеграційний курс країни.
  • 22 вересня у Молдові затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії задля організацій масових заворушень на виборах парламенту, які мають відбутися 28 вересня.
Автор Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
Зеленський: на Польщу летіло 92 дрони, 73 з них ми збили
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
  • Актуальне
  • Важливе
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:43
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами: у Запоріжжі є постраждалі та руйнування, у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:35
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
23:05
росія агресор
Росія програла боротьбу за місце в Раді авіаційного управління ООН, - Рolitico
22:43
Ціни на пальне, АЗС
Окупаційна влада Севастополя заборонила заправкам відпускати бензин у каністри: причина
22:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
22:00
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Після полону здивувало те, що Київ бомблять донині, - журналіст Хилюк
21:51
Мінцифра та ElevenLabs впроваджують голосову підтримку в державних сервісах України
21:43
Володимир Зеленський
Керівництво Росії завжди змінювалося через голодні бунти, - Зеленський
21:03
Енергетика, споживання електроенергії
Через ворожі атаки 54 тисячі абонентів на Чернігівщині лишилися без електроенергії
20:43
МЗС
"Для незрячих угорських чиновників". МЗС України оприлюднило маршрут вторгнення БПЛА з Угорщини на 40 км вглиб Закарпаття
20:39
Володимир Зеленський
"Сьогодні вони тихі, бо бояться нас": Зеленський попередив Придністров'я напередодні виборів до парламенту Молдови
20:30
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
Тішив себе сподіваннями, що російської церкви в нас уже немає, - звільнений з полону журналіст Хилюк
20:13
Ізраель Палестина
ЦАХАЛ контролює більшу частину міста Газа, звідти вибралося 800 тисяч жителів, - Jerusalem Post
20:00
OPINION
Хвилина мовчання — це не реформа. Це спільний біль і спільна пам'ять
19:58
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Динамо" зіграло в бойову нічию з "Карпатами": результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
19:40
Дональд Трамп
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
19:29
Ексклюзив
видобуток нафти, нафта
Найголовнішою санкцією щодо нафти з РФ є ціна на ринку, - експерт з енергетики Харченко
19:16
Сашко Лірник у лікарні (вересень 2025 року)
Казкаря Сашка Лірника ушпиталили з інсультом: як допомогти
19:00
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Зламати українця - їхнє найперше завдання, - звільнений з полону журналіст Хилюк
18:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу не важливо, яка зброя. Головне, щоб продавали за відповідну ціну, - американський політолог Мотиль про допомогу Україні
18:42
На фото: Принц Вільямс, Кейт Міддлтон з дітьми Джорджем, Шарлоттою та Луї
Принц Уельський Вільям розповів, що 2024 рік був у його житті "найважчим"
18:29
Ексклюзив
москва в руїнах
"Попри підтримку Китаю й Індії, Росія може відчути серйозний тиск": історик Еш назвав умови
18:15
Володимир Зеленський
Зеленський: у відповідь на блекаут Києва буде блекаут Москви
18:11
Інтерв’ю
Дмитро Хилюк
Журналіст Дмитро Хилюк про 3,5 роки в російському полоні: "Вони хочуть витравити з людини все людське"
18:06
OPINION
Що флот США робить біля берегів Венесуели
Більше новин
