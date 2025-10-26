Московія сама себе побудувала як армію невільників
Щодо справедливого гніву навколо ситуації з перекладом слова "москаль" у Шевченка словом "солдати" у Німеччині — на яку звернув увагу наш посол Олексій Макеєв
Про переклад: я взагалі вважаю, що це слово треба просувати в інші мови як неперекладний концепт (якщо йдеться про переклади нашої літератури), як moskal (чи принаймні пояснювати його в примітках), і тут мені йдеться про глибинне явище, яке я б описав ось так.
В українському контексті ототожнення росіян з солдатами і солдатів з росіянами повʼязано з тим, що Московія була і досі є тут передусім окупаційним військом. Москаль означає - "озброєний московський окупант".
Але є ще глибинніший сенс: Московія сама себе побудувала як армію невільників. У ній суспільство побудоване як армія невільників. У них замість громадян — солдати чи вʼязні. Замість суспільства — армія чи тюрма.
У нас історично була спроба побудувати протилежну модель: військо побудувати як суспільство. Архетип Січі — це про те, що військо може бути організоване як res publica, як спільнота вільних громадян. Це, можливо, недосяжна утопія, але вона завжди в нас була присутня
Я не ідеалізую української моделі: занадто велика децентралізація, особливо у війську, особливо під час війни призводить до анархії та отаманщини. Що у нас в історії постійно відбувалося.
Але для мене досить явним є ця опозиція: в Росії суспільство побудована як армія; у нас військо побудоване як суспільство.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
