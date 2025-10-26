Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Московія сама себе побудувала як армію невільників

Володимир Єрмоленко
26 жовтня, 2025 неділя
14:05
Погляд

Щодо справедливого гніву навколо ситуації з перекладом слова "москаль" у Шевченка словом "солдати" у Німеччині — на яку звернув увагу наш посол Олексій Макеєв

Зміст

Про переклад: я взагалі вважаю, що це слово треба просувати в інші мови як неперекладний концепт (якщо йдеться про переклади нашої літератури), як moskal (чи принаймні пояснювати його в примітках), і тут мені йдеться про глибинне явище, яке я б описав ось так.

В українському контексті ототожнення росіян з солдатами і солдатів з росіянами повʼязано з тим, що Московія була і досі є тут передусім окупаційним військом. Москаль означає - "озброєний московський окупант".

Але є ще глибинніший сенс: Московія сама себе побудувала як армію невільників. У ній суспільство побудоване як армія невільників. У них замість громадян — солдати чи вʼязні. Замість суспільства — армія чи тюрма.

Читайте також: Стратегія Навальної: "Ми не винні"

У нас історично була спроба побудувати протилежну модель: військо побудувати як суспільство. Архетип Січі — це про те, що військо може бути організоване як res publica, як спільнота вільних громадян. Це, можливо, недосяжна утопія, але вона завжди в нас була присутня  

Я не ідеалізую української моделі: занадто велика децентралізація, особливо у війську, особливо під час війни призводить до анархії та отаманщини. Що у нас в історії постійно відбувалося. 

Але для мене досить явним є ця опозиція: в Росії суспільство побудована як армія; у нас військо побудоване як суспільство.

Джерело

Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Культура
Україна
Росія
російська армія
історія України
ЗСУ
Війна з Росією
