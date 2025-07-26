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OPINION

На Банковій не розуміють молоді на площах

Василь Зима
26 липня, 2025 субота
10:07
Погляд

Для окремих кабінетних технологів Банкової є одна проблема

Зміст

Молодь — це ще донька загиблого воїна Ярослава Журавля, яка бачила, як під особистим контролем президента "рятували" її батька.

Діти загиблих батьків, батьків, які на фронті, дівчата, чиї хлопці на війні чи десь дрони роблять, чи технології розробляють, хлопці, чиї друзі та однокласники вже назавжди герої чи ще рубаються. 

Це молодь, яка навчається під вибухи шахедів і ракет, яка не знає, чи доживе до одержання диплома, чи добіжить до укриття. 

Молодь, яка завтра вже може бути там, де фронт. 

І такої молоді багато. Хоча, її не пхають в усі розкручені відосики, бо там зазвичай негатив чи хайп. 

Такої молоді, яка донатить, волонтерить, знає ціну свободі, яку має, креативить і, головне, залишається тут, багато. Її багато. 

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Кабінетні технологи у вузьких штАнцях, які катаються в шикарних авто і збільшують крипту в гаманцях, не зрозуміють цієї молоді. Їй вже не страшно. І найбільша дяка війську. Яке навчило не боятися. 

11 років тому була молодь, яку забивала беркутня на Майдані, а потім прийшов мільйон. І всі памʼятаємо, чим все закінчилось. Давайте зараз без цього. Є просто риби, які в українському морі не виживають. Скільки б ви їх туди не запускали. Не їхнє середовище. Це природа. Так буває.

Зараз за Україну заплачено так багато, що вершки збирати тим, кому три повороти до бункера, не вдасться. Якщо хочеш мати щось — плати з власної кишені, своє. Оці люди, які вийшли, і які не вийшли, вони платять з власної кишені: рідними, близькими, будинками, бізнесом, втратою всього, що мали, психічним здоровʼям, фізичним здоровʼям, майбутнім, всім. І так просто сказати: я сказав! - не вдасться. 

З історією, психологією і логікою там у багатьох проблеми, ваша спеціалізація — основи схематозу в сучасній Україні: напрацювання та шляхи до новації, але повірте - "царєво слово и дело" - то трохи північніше і на схід. А так, щастя, здоровля і синхронізації з реальністю. Бо коли з неї виходиш, починаються проблеми.

Джерело

Про автора. Василь Зима, український журналіст, телеведучий, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
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Війна з Росією
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