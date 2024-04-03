На виборах-2019, крім Зеленського, могли перемогти лише Бойко або Тимошенко
Ще долітають роздуми людей про вибори 2019
Переважно дописи про поганий народ, який неправильно голосував, нічого не розумів. І взагалі. От якби обрали А, а не Б, і повномасштабної війни не було б.
Звісно, ніякої рефлексії, чому вибори закінчилася, як закінчилися, не треба проводити, якщо народ не той. Як не треба й аналізувати, чим би закінчилися вибори, якби Зеленський не балотувався.
Обирайте, хто вам подобається менше:
- Юлія Володимирівна Тимошенко.
- Юрій Володимирович Бойко.
Оце і був наш реальний альтернативний президент 31 грудня 2018 року.
Зауважу: я не пишу, хто кращий чи гірший. Порошенко чи Зеленський. Це не тема даного допису. Це кожен вирішить для себе сам.
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Тема цього допису в тому, що через різні обставини на виборах-2019 реальною електоральною перспективою був Бойко, у якого ляльковиком виступав Медведчук. І Тимошенко, з усім її бекграундом.
Звісно, ви можете ще заламувати руки й вдавати дурника, шукаючи провину у народі. Але це не змінить соціологічної та політичної реальності — опції "перемога Порошенка" на столі не було. І вибори були програні задовго до того дня, коли чинний зараз президент оголосив рішення балотуватися.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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