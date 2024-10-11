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OPINION

На Заході хочуть "зазирнути в очі Путіну"?

Віктор Шлінчак
11 жовтня, 2024 п'ятниця
12:00
Погляд

Останні публікації у західних медіа про ніби-то домовленість України з Заходом поставити війну на паузу ціною (тимчасової) відмови від окупованих українських територій на користь Росії виглядають як сценарій-пропозиція, адресовані, в першу чергу, не нам, а Москві

Зміст

Схоже, що в США, Німеччині та деяких інших країнах хочуть повторити колишній невдалий український експеримент і "зазирнути в очі Путіну". Але я не бачу зараз жодного мотиву, аби він йшов на якісь поступки, допоки у нього є стратегічна ціль — дотиснути Захід остаточно і повернутися до епохи "Варшавського мирного договору", де Росія заправляє великою частиною Європи.

Зараз пропозиція в медіа (від Заходу) звучить просто: треба зійтися з Путіним десь посередині, щоб просто виграти час, поки він живий заморожувати конфлікт, а як тільки зʼявиться вікно можливостей (через 5-7-10 років) перейти до дипломатичного врегулювання.

Але тільки-но підіймаються теми про якісь домовленості, Росія зробить все навпаки — буде лише збільшувати брязкання зброєю, бо її ціль не Вугледар і навіть не Покровськ. Їй треба виграти психологічну війну, аби до Москви потягнулися на поклін шольци та макрони. Аби Росію повернули у Велику вісімку і всі чекали чергового годинного запізнення Путіна на фотографування президентів. Аби зняли санкції. Аби визнали, що підтримувати Україну — невигідно й утратно.

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Тому в принципі навіть не цікаво обговорювати, по якому саме селу може проходити лінія тимчасового розмежування, якщо Путін за жодних обставин не піде на домовленості виключно аби "закінчити війну в Україні". Бо його бажаний профіт — повторюся — не в розбомблених селах. А у визнанні. Визнанні його перемоги над колективним Заходом, який так і не спромігся діяти вчасно, жорстко і рішуче. Ще з 2008 року, до речі.

І тут у мене велике питання до лідерів Заходу: чи готові вони повернути його за один стіл, аби спочатку підносити на фуршеті напої, а потім — платити данину, чи ціною (в тому числі своїх рейтингів) робити все, аби довести загальноєвропейську спроможність і покарати міжнародного злочинця? Підозрюю, що саме ця дилема є на найближчі місяці основною для дискусій.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
переговори з РФ
зброя для України
Перемога України
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