Свобода слова і совісті означала появу нових ідей. Економічна свобода (вільне володіння приватною власністю та свобода підприємництва) дозволяла втілювати ці ідеї в життя. Політичні свободи убезпечували від тиранії влади.

Протилежністю цих свобод є монополія. Монополія завжди веде до стагнації та збіднення: монополія думки (цензура), економічна монополія, політична монополія (диктатура).

Але не варто спрощувати історію Заходу до історії свободи, а історію Сходу – до історії поневолення, бо так було не завжди. Правильніше було б окреслити Захід як регіон, в якому історія боротьби за свободу завершилася успішно, а Схід – де боротьба триває.

Однак в останні часи Захід почав втрачати дещо з того, що зробило його Заходом.

Американська бібліотечна асоціація задокументувала у 2022 році 1269 спроб цензурувати бібліотечні книги та е-ресурси. Це абсолютний рекорд за останні 20 років. У 2022-2023 рр. американський PEN виявив 3362 випадки вилучення книг зі шкільних бібліотек, що на 33% більше, ніж попереднього року.

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У доповіді Future of Free Speech за 2023 рік зазначено, що з 2015 до 2022 року у 22 демократичних країнах ситуація зі свободою слова стала критичною. З 217 заходів та законопроєктів, запроваджених західними країнами в галузі контролю над розповсюдженням інформації, близько 78% виявились обмежувальними та репресивними. Серед антилідерів – ЄС в цілому, Британія, Данія та Німеччина. Автори дійшли висновку, що демократичні країни в рамках боротьби з дезінформацією від терористичних груп або авторитарних країн самі поступово набувають авторитарних рис.

І не треба виправдовувати це тим, що цензурні обмеження запроваджуються законами. Рабовласництво та Голокост теж були законними у своїх країнах.

Скасування свободи слова на Заході в ім’я безпеки означатиме кінець Заходу як такого і скочування його до рівня решти світу.

Світу, жити в якому нам точно не сподобається.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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