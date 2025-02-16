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OPINION

Наєв розказав правду про Чонгар. Чому це ламає плани Зеленського

Марина Данилюк-Ярмолаєва
16 лютого, 2025 неділя
10:00
Погляд

Що сталось на Чонгарі й чи можна було захистити Південь? Це питання висить над кожним топполітиком в Україні? І саме воно визначить, хто матиме право на політичну карʼєру, а в кого полетять палиці в той момент, коли країна використає лічені місяці перемирʼя для виборів

Зміст

Генерал Сергій Наєв дав сенсаційне інтервʼю, де пояснив, як військові тихцем готувались до великої війни, поки пан Зеленський обіцяв травневі шашлики.

Ще влітку 2023 року журналістка Оксана Тороп із BBC писала про те, що ДБР активно шукає, як повісити на тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного найбільш тригерне і болюче питання для політичного керівництва — швидку здачу Півдня. І в цьому задумі — ключ до Залізного генерала — якраз Наєв. Саме на нього буцімто хочуть повісити Чонгар і Маріуполь, аби з чистими руками піти балотуватись на вибори. Аби сказати своїм тіктокерам і фанатикам легких рішень: "ета ваєнниє нє досмотрєлі і всьо про@@алі".

У Печерському суді — дами, які раніше захищали дисертації в Олега Татарова — уже протестувати справи проти бойових офіцерів, які захищали Харківщину.

Наєв вирішив не чекати, поки йому закують руки в кайданки й будуть фоткати як піддослідну мавпочку — і пішов розказувати «Українській правді» про те, як тихцем від Банкової проводилося розгортання війська в межах компетенції та куцих ресурсів. Нагадаю, прямо до вторгнення потужними казали, що армія не на часі, дороги — наше все. Інтернет береже емоційне відео Данила Гетьманцева, де він розказує, як партія «Європейська солідарність» піариться на ідеї терміново виділити на ЗСУ 50 мільярдів гривень.

Тому Сергій Наєв правильно зробив, що пішов у люди, і пояснив, що було у переддень війни.

З інтервʼю УП:

"23 числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна".

За словами генерала, інформацію про вторгнення він отримав на пункті управління під вечір 23 лютого, коли "мій начальник розвідки, полковник, отримав інформацію від друзів неофіційним шляхом".

"Я запитую свого начальника розвідки: "Ви вірите цій інформації?". Він каже: "Не можу підтвердити чи спростувати". Я якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи у вирі цих подій, спілкуюся зі своїми командувачами, живу тією ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і знову кажу 7 командувачам, що, на моє переконання, о 4 годині ранку 24 числа РФ розпочне широкомасштабне вторгнення.

Я ще раз кажу: для того, щоб своєчасно розгорнути сили оборони, необхідний час в ретроспективі за декілька місяців до цього. А те, що відбувалося в ті стислі терміни, це було внаслідок, по-перше, ініціативи, самостійних рішень головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного, мене як командувача Силами оборони України, інших командувачів, які проявляли цю ініціативу.

В ту ніч 23-го я прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської й Одеської областей. Без жодних рішень про застосування, без правового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч з 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля", — розказав Наєв в інтервʼю.

Там же багато цікавого про те, як українські парламентарі наплювали на особливості правового режиму воєнного часу. А це суттєво звʼязувало руки військовим у розгортанні, наприклад, на Запоріжжі чи на Херсонщині. Одразу уточню, що питання "а чого у 2014 році минула влада нічого не зробила?", — не зовсім коректне. Адже готувати повномасштабне вторгнення Росія почала набагато пізніше.

Колишній генерал Залужного згадав, як Генштаб ЗСУ заздалегідь приніс плани оборони: 

"У квітні 2021 року, вибачте за таке роз'яснення розлоге, ЗСУ спланували дії у відповідь на можливі дії країни-агресора. Відпрацювали плани, уточнили й доповіли у встановленому порядку керівництву. Але це план на папері, графічно на карті, текстуально на відповідній пояснювальній записці".

Якщо подивитись західні новини за квітень 2021 року — всю весну Росія перекидала війська до кордонів з Україною та в Крим.

Але всередині України був сплошний курс на мир і просили не нагнітати. Тому ймовірна справа проти Наєва — спроба наших потужних шашличників перекласти відповідальність на плечі ЗСУ. І ключ для того аби продавати себе на виборах як голубів миру.

Але є чітке враження, що якби не було самостійних рішень генералів готуватись до війни — окупованих областей, які Росія записує собі в Конституцію — могло бути набагато більше.

Сповідь Наєва не лишилась не поміченою на Банковій. Генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на фронт в якості командира однієї з тактичних груп. Але є один момент — рік тому команду Залужного так швидко звільняли, що припустились різних помилок. Генерал не може виконати це розпорядження терміново, бо щоб встати на посаду командира тактичної групи (яка є позаштатною через тимчасовість органу управління) треба вже обіймати штатну посаду в ЗСУ, на яку його НЕ призначили.

Зараз позитивні блогери розганяють тезу, що військовик — просто злякався. І взагалі, що це таке, що трактористи й айтівці воюють. А бойовий генерал, ха-ха-ха, сидить в Києві, а не в окопі.

Насправді так генерал ставить на розтяжку самого Верховного головнокомандувача, який не дуже розуміє юридичні нюанси служби у війську. Бо так можна набути ще одну справу за "перевищення службових повноважень" за бойові дії в районі Великої Новосілки. Друге — все це виглядає, як образа та дрібна помста та бажання закрити усім рота.

Загалом всі ці тілорухи виглядають, як спроба виправдати лідера напередодні підписання "угоди" по замороженню війни. Вона точно не буде легкою і викличе чимало негативу в суспільстві, бо ймовірно треба піти на якісь поступки територіями й "хотєлки" путіна.

Утім про всяк випадок потенційним виборцям треба  заздалегідь вкласти в голови, що то не він винуватий, а генерали, загалом армія, журналісти й звісно — опозиція, це ті винуваті. Через яких довелось попити гірких пилюль замість кави в Криму.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Крим
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Чонгар
Сергій Наєв
Військові новини
Валерій Залужний
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