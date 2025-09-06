Нинішня глобальна турбулентність виникла у зв'язку з руйнацією попередніх конструкцій, які визначали те, що абстрактно називається "міжнародною безпекою". Вона базується (скоріше – базувалася) на трьох основоположних концепціях:

суверенітеті та невтручання у внутрішні справи (Вестфальська система);

балансі сил (Віденська система);

поділу світу на зони впливу (Ялтинсько-Потсдамська система).

Усі три концепції доповнювали одна одну й в разі змін в одній з них дві інші забезпечували стійкість усієї конструкції. Турбулентність пов'язана з тим, що всі ці три концепції перестають функціонувати. Теоретично на зміну їм – можливо, не на зміну, а як четверте доповнення — для компенсації частин концепції, що втратили працездатність частин цієї системи, можуть бути висунуті два глобальні проєкти: проєкт поділу світу на глобальні конкурентні та спеціалізовані ринки-кластери (проєкт Партнерств на кшталт Транстихоокеанського партнерства) чи валютних зон. Ці два проєкти несумісні один з одним й взаємосуперечливі. Власне, сьогоднішня логіка того, що відбувається, якраз й пов'язана з запеклою боротьбою цих проєктів.

Ймовірно, носії ідей старих епох підуть в небуття – включаючи численних дбайливців за "післявоєнний світопорядок" та всіх, хто живе всім цим звичним порядком денним. Питання лише, хто з нових лідерів захопить світ своїми ідеями. І якими ідеями.

Й ці питання поки що дуже відкриті. Людство за всю свою історію змогло знайти лише дві екзистенційні ідеї/цінності – свободу та справедливість. Вочевидь, що учасники саміту ШОС, які підтримали заяву Сі, не можуть (й не зможуть, й не схочуть) претендувати на статус носіїв цих ідей/цінностей. Що дає колективному Заходу шанс на "перескладання".

Поки ж на нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки, з відповідними наслідками…

Про автора: В’ячеслав Бутко, економічний радник Київського Безпекового Форуму, керуючий партнер інвестиційного проєкту Thomson&French

