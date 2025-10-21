У понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна, та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".

В перекладі людською мовою він сказав: "В Анкориджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає "нас обдурили".

Виглядає, це рамка переговорної та комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп "кидалово" і дисонує з попередньою стратегією "не посваритися з Трампом за будь-яку ціну".

Тому, напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало "первое слово дорожче второго". Рубіо, на жаль не знає, що "первое слово сьела корова". Читайте також: Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?

Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися та інші карти.

Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту як кордоном — не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазірішення про ядерну зброю чи щось подібне.

Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. З плюсів — Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.