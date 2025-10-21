"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
Після дводенної паузи офіційна Москва почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту
У понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна, та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".
В перекладі людською мовою він сказав: "В Анкориджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає "нас обдурили".
Виглядає, це рамка переговорної та комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп "кидалово" і дисонує з попередньою стратегією "не посваритися з Трампом за будь-яку ціну".
Тому, напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало "первое слово дорожче второго". Рубіо, на жаль не знає, що "первое слово сьела корова".
Читайте також: Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися та інші карти.
Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту як кордоном — не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазірішення про ядерну зброю чи щось подібне.
Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. З плюсів — Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.
Гойдалки починають свій рух. Ну, а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе