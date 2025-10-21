Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Погляд "Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті
OPINION

"Нас обдурили". Росіяни почали зривати зустріч у Будапешті

Вадим Денисенко
21 жовтня, 2025 вiвторок
08:03
Погляд

Після дводенної паузи офіційна Москва почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту

Зміст

У понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна, та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що "России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет".  

В перекладі людською мовою він сказав: "В Анкориджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає "нас обдурили".

Виглядає, це рамка переговорної та комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп "кидалово" і дисонує з попередньою стратегією "не посваритися з Трампом за будь-яку ціну". 

Тому, напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало "первое слово дорожче второго". Рубіо, на жаль не знає, що "первое слово сьела корова".

Читайте також: Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?

Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися та інші карти. 

Зірвати зустріч в Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту як кордоном — не хоче. Тому буде пропонувати якісь квазірішення про ядерну зброю чи щось подібне.

Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. З плюсів — Будапешт готує Рубіо, а не Віткоф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче

Гойдалки починають свій рух. Ну, а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Донбас
Сергій Лавров
Дмитро Пєсков
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Марко Рубіо
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Автор Анатолій Буряк
20 жовтня, 2025 понедiлок
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
Автор Вікторія Литвин
19 жовтня, 2025 неділя
На Київщині випав перший сніг
08:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну в ніч на 21 жовтня: у Харкові є постраждалі, Чернігів залишився без електропостачання
08:22
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 202 бої, понад третина — на Покровському напрямку
08:14
Ексклюзив
Вадим Денисенко
Ми за пів кроку до миру, але він може розтягнутися на невизначений час, - Денисенко
08:07
Білий дім
На території Білого дому розпочали будівництво бальної зали
07:49
Огляд
термінал у Свіноуйсьце
РФ втрачає найбільшого покупця: ЄС до кінця 2027 року повністю відмовиться від поставок російського газу
07:40
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 3-го туру
07:32
Прапор США
Сенат США відкладе розгляд законопроєкту щодо санкцій проти РФ до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті
06:55
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 8 танків, 37 бронемашин та 1130 військових
06:30
Апеляційний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести війська в Портленд
00:30
Джон Гілі
Велика Британія готується до можливого розгортання військ в Україні за умови перемирʼя
2025, понедiлок
20 жовтня
23:55
Трамп
"Ми певним чином вирішили": Трамп оголосив про плани відвідати Китай на початку 2026 року
23:32
Оновлено
окупанти, оркі, російські солдати
"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі
22:54
Блекаут
Через атаку російського дрона північна частина Чернігівщини знеструмлена
22:29
Ексклюзив
"Є комплексні рішення для людей": ексміністр Оржель про можливі відключення світла
22:13
Болгарія
Болгарія готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Огризко розповів, на чому має ґрунтуватися стратегія України щодо Путіна
21:19
Інфографіка
Кривбас, УПЛ
В УПЛ новий лідер: який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
21:03
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Ми повинні тримати лінію оборони на Донбасі, адже саме вона тримає всю країну, - офіцер Іллєнко
21:00
Ексклюзив
Село Альбінівка
Набагато більше спільного мають поляки з українцями, ніж українці з росіянами, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
20:54
Володимир Зеленський під час спілкування з Fox News (12.10.2025)
"Україні довіряють": Зеленський заявив про роботу зі США для отримання систем Patriot
20:22
Bring Kids Back UA
З ТОТ на підконтрольну територію України вдалося повернути двох юнаків 18 і 20 років
20:19
Ексклюзив
Китай та США
США не хочуть ділитися владою гегемона, але Китай бачить себе провідною країною світу після 2040-2050 років, - експерт-міжнародник Остапенко
20:12
Дональд Трамп
Почав розробляти 4 роки тому: Трамп анонсував зброю, "про яку люди навіть не знають"
20:00
OPINION
Будапешт-2 підриває суб'єктність Європи
19:57
Оновлено
УПЛ, Металіст 1925 - Кудрівка
"Кудрівка" відібрала очки у "Металіста 1925". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
19:56
Оновлено
Дональд Трамп
"Війна - це дуже дивна річ": Трамп заявив, що Україна все ще може виграти війну з РФ
19:35
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР знищило новітню російську РЛС "Валдай" у Криму
19:32
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
19:31
Ексклюзив
Реактивні КАБи: чим небезпечна нова зброя росіян, яка б’є удвічі далі й потужніше
19:23
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"Поки все працює нормально": експерт Краєв про взаємодію Білого дому з новою посолкою України Стефанішиною
19:15
Зеленський зустрівся з Кіром Стармером
Зеленський і Коаліція охочих 24 жовтня проведуть саміт у Лондоні, - ЗМІ
19:14
В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України
19:05
Ексклюзив
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
18:52
Путін провалив спробу "перезавантажити" військову присутність у Сирії, - ЦПД
18:40
Ексклюзив
Володимир Огризко
"Іншої точки дотику не бачу": Огризко припустив, які саме питання можуть опинитися на столі переговорів у Будапешті
18:30
Оновлено
Андрій Яценко
Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко
18:26
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Очільник МЗС Угорщини Сіярто відвідає Вашингтон на тлі можливої зустрічі Трампа й Путіна
18:13
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
18:09
Ексклюзив
Тарас Загородній
Після першого блекауту на території Росії перемовини підуть для України по-іншому, – політолог Загородній про останні вимоги РФ
18:02
OPINION
Найімовірніший сценарій: затяжна війна
Більше новин
