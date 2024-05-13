Наша влада живе лише нинішнім днем
Усе, що зараз відбувається на сході, в Харківській області та, можливо, скоро буде зі сторони Чернігівської області, — це в першу чергу результат стратегічних прорахунків нашої влади
Тому що два роки тому, коли росіяни втекли з-під Києва й почали наступати на сході та півдні, наша еліта, замість того щоб цікавитися ситуацією на фронті, свято увірувала що війна вже виграна.
І в той момент, коли росіяни оголошували мобілізацію, переводили економіку на воєнні рейки, наші готувалися до повоєнного відновлення.
Потім було визволення Харківської області та Херсону, яке ще більше укріпило віру нашої еліти в майбутній перемозі. І знову, поки росіяни нарощували свої спроможності, наші готувалися до переможного контрнаступу й повернення Криму.
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Потім були завищені очікування щодо майбутнього контрнаступу, які також досить гарно показувати відсутність довгострокового планування.
А потім реальність опустила трохи на землю наших небожителів. І останні пів року ми розплачуємося за ці помилки. Бо наша влада та еліта живе лише сьогоднішнім днем…
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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