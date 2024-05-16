Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Наступ на Харків. Росіяни вчаться
OPINION

Наступ на Харків. Росіяни вчаться

Віктор Андрусів
16 травня, 2024 четвер
08:02
Погляд Віктор Андрусів
Зміст

Але які росіяни? Солдати на тактичному рівні, командири на оперативному, але чи вчаться і, чи можуть вчитись тупі совкові генерали на стратегічному?

Власне, я в це не вірю, але переконатися в цьому ми зможемо в найближчі місяці якраз на Харкові.

Річ у тому, що наступ на Харків буде колосальним стратегічним прорахунком російського командування. Чому? Бо це вже було в лютому 2022 року. Зараз орки ведуть атакувальні дії по всьому фронту: Роботине, Кринки, Вугледарський напрямок, Часів Яр, Красногорівка, Куп’янський напрям. Щодня вони зазнають колосальних втрат, які потребують колосальних поповнень.

І ось в умовах відсутності серйозних проривів — вони відкривають ще один напрям. Зрозуміло — ціль розтягнути наші ресурси. Але ми обороняємося і зазнаємо значно менших втрат. То ж для орків це означає ще один напрям втрат в техніці та людях, який треба постійно поповнювати.

Я розумію, що зараз багато "розумників" мені почнуть писати, щось там про безліміт путінського м'яса і ресурсів. Я це все чув і в березні 22-го року, коли стверджував, що росіянам доведеться відступити з багатьох напрямів. Безлімітних ресурсів — не буває, і чим більше вони витрачаються, тим скоріше закінчаться.

Читайте також: Бої під Харковом. Влада бреше. Фортифікації не збудовані

Путін не любить поразок, навіть найменших. То ж на всіх напрямах має бути просування, а отже ще більше сил і ресурсів, які за фактом просто розмазуються на дуже довгу дистанцію фронту. При цьому кожне просування на кілометр коштує сотні солдат і десятки одиниць техніки.

Тож насправді відкриття Харківського напряму — стратегічна помилка, яку вони вже робили. Саме розмазування військ на 7 напрямів вторгнення призвело до катастрофи путінських планів у 2022.

Зараз трохи неприємної правди. На стратегічному рівні війна виглядає зовсім інакше. Потрібне маневрування, розтягування сил ворога, потрібно щось жертвувати, нав’язувати йому небажані бої, виснажувати тощо. Тому перше і головне, що слід засвоїти всім — втрачена територія чи населений пункт не є катастрофою і поразкою. Так, це наші землі, так, це наші люди, але нам треба думати, як виграти війну, а не кожний бій, який нав’язує ворог. Ми менші, і ще й з партнерами — інвалідами, нам ніколи не виграти війну в лоб. Треба маневрувати, десь відступати, десь контратакувати. Війну можна виграти, тільки завдавши ворогу втрат, за яких він не зможе продовжувати вести бойові дії. Це закон війни, який не залежить від наших з вами побажань.

Читайте також: Вовчанськ, судячи з усього, рівнятимуть із землею

Станом на зараз угрупування окупантів на Харківському напрямі майже таке ж за розмірами, як і на Часів Яр. Тільки-от Харків — не Часів Яр, де просування ворога буксує. Тому, очевидно, що зараз ніякого широкомасштабного наступу на Харків не передбачається. Ціль ворога — захопити низку населених пунктів і скувати наші сили в спробах їх відбити.

То ж чи варто нам вестись на цей план, тоді коли реальним напрямом удару орків є саме Часів Яр та Вугледар?

Як військовий, я можу вам сказати, що зсередини бачив повне розуміння дій ворога в Харківській області. Повірте, їх чекали, і сили оборони більш ніж достатні. Є певний задум, який реалізовує наше командування, і Харківський напрям — це історія, в якій варто довіритись ЗСУ. І не треба впадати в істерику при перших поганих новинах. По інших напрямах я, на жаль, менший оптиміст.

Західна допомога до нас доїхала у дуже мізерному вигляді. Якби в нас було все, що вже навіть виділено — окупанти б не змогли й кордон пройти. Та це не так. Коли ви починаєте писати про мінування територій, то не розумієте, що навіть з мінами у нас вже є серйозні проблеми. І воювати в умовах обмежених ресурсів, виснажених бригад — це дійсно про військовий талант.

То ж на фоні поганих новин про окуповані села Харківської області, є і хороша новина — орками продовжують керувати ті ж тупі істоти, які спланували найгіршу операцію вторгнення в історії. Рано чи пізно — це позначиться на війні. Як це і було у 22-му році.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Харків
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
відключення світла
15 травня, 2024 середа
В Україні запровадили екстрені відключення світла
фейк
14 травня, 2024 вiвторок
"3-тя ОШБр відмовляється висуватися на позиції під Харків": добірка російських фейків за 13 травня
Білорусь кордон стіна
14 травня, 2024 вiвторок
На кордоні з Білоруссю мігрант пограбував польського прикордонника
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.01
  • EUR
    Купівля 42.62
    Продаж 43.36
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
16 травня
09:26
Роберт Фіцо
МВС Словаччини назвало ймовірні мотиви замаху на Фіцо
09:25
окупанти орки
У прифронтових містах і селах ТОТ Луганщини окупанти відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА
09:06
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
На Харківщині росіяни гинуть сотнями, незабаром будуть приємні новини, - депутат облради Скорик
08:44
Авріл Хейнс
Розвідка США вважає Росію найактивнішою зовнішньою загрозою для виборів
08:40
напад з ножем
У Швейцарії іноземець напав з ножем на перехожих: 6 постраждалих
08:29
Оновлено
Сі Цзіньпін та Путін
Путін прибув з візитом до Китаю
08:17
Оновлено
Ворожа армія серед білого дня атакувала центральну частину Херсона
Росіяни 15 травня вдарили трьома авіабомбами по центру Херсона: постраждали 19 людей
08:05
Ексклюзив
окупанти
Армія РФ зазнає значних втрат на Харківському напрямку, ворог відтягує резерви з Луганщини, - голова Сєверодонецької РВА
08:04
Посвідчення ДПСУ врятовало життя воїну
Зупинило кулю: на Харківщині прикордоннику врятувало життя посвідчення ДПСУ
07:47
обстріл, ППО
У Росії скаржаться на атаки по 4 регіонах та окупованому Криму
07:40
Прапор Словаччини
Національна рада Словаччини посилить заходи безпеки після замаху на Фіцо
07:38
Інфографіка
втрати росіян
ЗСУ за добу ліквідували 1520 окупантів, 19 танків і 30 бронемашин РФ
07:25
Оновлено
Російська атака по Миколаєву 15 травня 2024 року
Росіяни 15 травня вдарили по Миколаєву: шестеро постраждалих
07:07
Джо Байден
США мають дозволити і заохочувати удари України по території РФ, - Гельсінська комісія
06:53
військовий квиток, мобілізація
У Києві кожен ТЦК може приймати по 50-70 людей на день, - Міноборони
06:35
Карін Жан-П'єр
США працюють над новим пакетом допомоги для України, - Білий дім
06:17
ЗСУ
Наступ Росії на Харківщині: ISW оцінив глибину просування окупантів
06:06
Нова Зеландія
Нова Зеландія запровадила нові санкції за підтримку війни РФ проти України
05:32
Франція
Франція через масові заворушення розгорне військовий контингент у Новій Каледонії
02:38
Оновлено
напад на Фіцо
Прем'єра Словаччини Фіцо поранили внаслідок стрільби, медики завершили операцію
02:18
МВС РФ
США ввели санкції проти навчального центру МВС РФ, розташованого в Нікарагуа
01:46
малюнок, діти
"Україна для кожної дитини": Мінсоцполітики запустило онлайн-платформу про усиновлення
01:17
ОБСЄ
Російська делегація заблокувала засідання форуму ОБСЄ
00:53
На фото: Різ Візерспун
Акторка Різ Візерспун анонсувала серіал-приквел "Білявки в законі"
00:37
Оновлено
В Криму лунали вибухи: росіяни заявили про нібито збиття ATACMS
00:14
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Грузія, Малаві, Португалія та Ліхтенштейн погодились взяти участь у Глобальному саміті миру
2024, середа
15 травня
23:11
ЗСУ
На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій
22:41
Михайло Мудрик, Брайтон - Челсі, АПЛ
Мудрика вимушено замінили у матчі з "Брайтоном". В українця підозра на струс мозку
22:39
Чехія
"Не має стосунку до військової служби": МВС Чехії запускає пілотний проєкт для українців, які хочуть повернутися додому
22:23
Марія Захарова
"Атака на Білгород - абсолютна втрата людяності": росфейки і маніпуляції за 15 травня
22:02
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
Росіяни вбили двох залізничників на Дніпропетровщині
21:47
Чорне море, Крим
Росіяни знову шукають "проукраїнськи налаштоване населення" у Криму, перевіряють переписки, - "Жовта стрічка"
21:39
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Мобілізаційний законопроєкт не змінює того, що зараз відбувається в ТЦК, - ветеран війни Симороз
21:38
Оновлено
без світла, свічка блекаут
В Україні 16 травня запроваджують погодинні відключення світла
21:36
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Інсайдер розсекретив клаусулу, яка прописана в контракті Довбика
21:19
Ексклюзив
путін
В Кремлі планують сісти за стіл переговорів з майбутнім президентом США, - політолог Шлінчак
21:05
Росіяни ввечері вдарили по Харкову: госпіталізовано двох цивільних
21:04
"Шахтар", Тарас Степаненко
"Шахтар" переміг "Ворсклу" у фіналі Кубка України
20:54
Дмитро Лубінець
У російських в'язницях утримують майже 1,7 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:51
Маргарита Симоньян
Роспропаганда спекулює і звинувачує Україну у причетності до замаху на Фіцо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV