Побачив запитання: навіщо витрачати ресурси, щоб знищити російський ракетний корвет з Калібрами в Онезькому озері, це ж далеко від України! Тобто, люди думають, що ракетний корвет несе бойове чергування в озері, мабуть, глушить окунів.

Довідково: в Московії діє Волго-Балтійський шлях, який дозволяє переходити з Каспійського до Балтійського моря, і Онезьке озеро входить до цього шляху.

А ще є Волго-Донський канал, який дозволяє перейти з Каспійського до Азовського та Чорного морів.

Добре, що ГУР, ССО та інші складові Сил оборони прекрасно знають глобус московської федерації.

Джерело

Про автора. Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації

