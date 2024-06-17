Прямо кажучи — спроба залякати суспільство, що матиме зворотний ефект.

Адже фактично усі такі виправдання є визнанням, що зі зброєю в руках по вулицях ходять і відловлюють цивільних люди, які не можуть контролювати себе (це я так м'яко позначаю проблему, яка загалом має іншу назву).

Тобто, у нас в поліції людина, щоб отримати посаду та зброю має пройти обов'язково психіатра та постійно психолога. Бо всі розуміють, що озброєна та неконтрольована людина — це небезпека для суспільства.

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Так само довідку у психіатра мають брати будь-які водії, особливо громадського транспорту. Бо в їх руках життя багатьох людей.

А тут так легко кажуть, що от у нас серед працівників ТЦК повно людей з ПТСР, тому що — їх треба озброїти та випустити на вулиці?

Я не знаю хто додумався у владі до такого виправдання усіх цих численних конфліктів. Бо насправді це свідчить про свідомий посадовий злочин.

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Про автора. Сергій Гузь, журналіст

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