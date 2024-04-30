Те, що Нацрада з питань телебачення заявила, що влада має нарешті припинити промоцію Telegram, це добрий знак. Влада не може розповідати суспільству про небезпечність цієї платформи, і одночасно заводити там власні акаунти та нарощувати підписників. Щоб зрозуміти масштаби абсурду можна спробувати уявити як який-небудь Держдеп США заводить офіційний акаунт в TikTok.

Очевидно, якщо Україна вважає, що Telegram є настільки небезпечним, почати треба з того, щоб видалити звідти державні сервіси. Їх можна перенести на інші платформи, яких існує немало.

Але замість цього ми бачимо масові спроби нормалізації ненормального, коли кожен держорган має свій офіційний канал в Telegram. І це банально розмиває будь-які спроби налагодити довіру суспільства до влади. Адже тези "Telegram небезпечний" і "підписуйтесь на офіційний Telegram" не можуть існувати одночасно. З погляду логіки, з них точно є брехнею.

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Наш законопроєкт надає державі всі важелі, щоб нарешті розібратись, чи є Telegram дійсно на стільки небезпечним, як про це кажуть в ГУР та СБУ. І якщо це підтвердиться, Нацрада має оприлюднити відповідну інформацію. І тоді кожен з нас матиме можливість на її підставі самостійно визначитись, чи варто довіряти свої дані такій платформі.

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У такому разі дійсно всі державні сервіси мають з платформи піти. Законопроєкт допускає виключення лише для Сил безпеки та оборони, які мають самостійно визначатись, що і як їм робити. Всі інші держоргани повинні закрити свої акаунти та перейти на інші платформи. І добре, що цю ідею підтримують в Національній раді.

Пропоную швидше перейти від слів до діла, і винести наш законопроєкт на голосування.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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